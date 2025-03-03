平鎮運動公園遊戲場啟用1個多月接連出包 部分設施封閉改善

平鎮運動公園挑戰遊戲場的障礙關卡設施損壞，市府工務局封鎖設備進行維修。（記者李容萍攝）

2025/03/03 23:32

〔記者李容萍／桃園報導〕台66快速道路與國道1號橋下的平鎮運動公園遊戲場，今年1月13日啟用迄今僅1個多月的時間，卻連連出包，先是家長反映遊具破損危險，近日又被發現台66橋墩出現鋼筋碎塊，引起家長疑慮，擔心砸傷下方使用公園民眾。民進黨具土木背景的立委王義川與市議員王珮毓、劉仁照議員服務團隊今（3）日前往現勘，發現掉落水泥土塊的梁柱存在嚴重排水問題，梁柱上甚至長出小樹，現場還有19道障礙關卡設施損壞封鎖、兒童區的攀爬架斷裂、2座盪鞦韆因品質問題拆除，以及遊戲設施脫落和鬆動等問題，顯示公園施工品質堪慮。

對此，市府工務局景觀工程科長陳翠慧表示，此案是由公路局提供台66快速道路下方土地供市府闢為公園使用，自1月13日開園以來受到各年齡層民眾喜愛，市府感謝公路局的協助，對於公園上方台66快速道路橋梁發生有混凝土剝落情事，工務局於規劃之初即提醒公路局橋梁補強事宜，得知該橋梁有混凝土剝落後，工務局已通知廠商封閉掉落區域。

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陳翠慧表示，公路局中壢工務段今日下午檢測回應，將在橋面板下方鏽蝕部分及排水問題後續將協助改善，並排定5日進場改善橋體。另外，園區設施因不當使用而遭受破壞情事，工務局已責請施工廠商依契約保固條款持續進行修復。其中，公園內的19道挑戰遊戲場將封閉1個月，預計於兒童節前開放，提供市民安全的遊憩環境。

中壢工務段長黃敏彥說明，經該段立即辦理橋梁檢查及修復作業，考量施工架搭設作業時間及假日不施工，評估修復時間約2個月，施工期間將於架設施工圍籬，另呼籲民眾施工期間請勿靠近施工範圍避免受傷，以及維護休憩安全。

王義川提到，上述問題顯示公園的施工品質及後續維護管理有待改進，短期內應立即進行修繕工程，解決混凝土掉落問題；中長期則應改善台66全線橋樑的排水系統，避免類似問題再度發生，並對已長出小樹的樑柱進行特別處理。

平鎮運動公園挑戰遊戲場的障礙關卡設施損壞，市府工務局封鎖設備進行維修。（記者李容萍攝）

平鎮運動公園地景遊戲場的攀爬架斷裂、盪鞦韆也因品質問題拆除。（記者李容萍攝）

立委王義川（後）、市議員王珮毓（前）現勘平鎮運動公園遊戲場上方的台66快速道路橋墩出現水泥掉落，市府工務局請施工廠商圈圍，封閉下方區域示警。（記者李容萍攝）

平鎮運動公園遊戲場上方的台66快速道路橋墩出現水泥掉落，市府工務局請施工廠商圈圍，封閉下方區域示警。（記者李容萍攝）

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