桃園數位走跑累積逾28萬公里 今年增至25處賽道、累積里程可抽獎

桃園市今年數位走跑活動自即起至5月31日，3日於桃園三民運動公園舉辦啟動記者會。（記者鄭淑婷攝）

2025/03/03 17:05

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕鼓勵民眾走出戶外運動，桃園市去年首度舉辦數位走跑活動，今年活動即日起至5月31日，且走跑場域從20處擴增至25處，累積里程即可抽獎，體育局表示，今年除了增加走跑場域，也首度邀請周邊店家加入，提供商品折扣優惠券，民眾完成指定走跑里程目標即可兌換。

體育局表示，去年首度舉辦桃園數位走跑活動，活動期間自3月18日至5月31日，統計有7萬2700人次參與、累計里程28萬4400公里，民眾每週平均增加運動3次，中壢光明公園、八德大湳森林公園、桃園三民運動公園名列前3大走跑熱點；今年度桃園市持續執行計畫，並以交通便利性、運動人口等考量，將走跑場域從20處擴增至25處，除了復興區，12區皆有。

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體育局表示，25個走跑場域大多是公園或學校，其中，中壢區7處、桃園區5處、八德區3處、蘆竹區2處，平鎮、龍潭、大溪、龜山、楊梅、觀音、大園、新屋區各1處，體育局表示，25處規劃長度不一的虛擬賽道，並在沿線布建感應器，民眾須先下載「MySports」APP作為里程累計載具，再與桃園數位走跑平台綁定串聯，即可開始累計運動里程，賽道上亦設有告示牌標註起終點。

體育局表示，活動規劃不同好禮及抽獎，包括見面禮（累計里程400公尺即可獲得咖啡兌換券），個人及團體排行榜獎、每月上傳12次運動紀錄可參加月月抽，最後還有抽獎活動，獎品包含iPhone16手機、Dyson輕量無線吸塵器、LG空氣清淨機、Garmin運動手錶等；今年另也邀請賽道周邊店家加入，共同推出折扣優惠券，民眾每達2公里即可獲得1張合作店家優惠券，每人最多可拿15張，目前合作店家約有20多家。

體育局今（3）日於桃園三民運動公園舉辦啟動記者會，由副市長王明鉅、體育局長許彥輝等人主持，號召里民一起動一動、熱身，並邀以「日本人跑遍台灣」在馬拉松界打出名號的後藤友嗣出席。

王明鉅表示，自己也是跑步的愛好者，一年有300天都在跑步，期盼此計畫能夠越來越盛大，吸引更多民眾共襄盛舉，未來將促使跨局處合作，像是納入衛生局等局處，讓更多想要運動與需要運動的族群一同加入，他也以近來急診室壅塞為例，若是有更多民眾加入運動行列，身體強健、病痛就減少了，也能間接紓解急診壅塞情況。

桃園市今年數位走跑活動自即起至5月31日，3日於桃園三民運動公園舉辦啟動記者會，號召里民一起動一動。（記者鄭淑婷攝）

桃園市數位走跑活動今年增至25處賽道場域，並在沿線布建感應器，賽道上亦設有告示牌標註起終點。（記者鄭淑婷攝）

桃園市數位走跑活動今年增至25處賽道場域，並在沿線布建感應器，賽道上亦設有告示牌標註起終點。（記者鄭淑婷攝）

桃園市數位走跑活動今年增至25處賽道場域，並在沿線布建感應器。（記者鄭淑婷攝）

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