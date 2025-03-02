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    罷免涂權吉領銜人感性謝謝大家 盼二階收到5萬份連署書

    罷免涂權吉領銜人Rick。（記者李容萍攝）

    罷免涂權吉領銜人Rick。（記者李容萍攝）

    2025/03/02 23:03

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市公民團體發起「桃汰立委，罷免OUT」進入第二階段連署，發起罷免第二選區國民黨立委涂權吉的公民團體「全力一擊．罷免涂權吉」領銜人Rick今（2）日下午表示，「這場罷免動員的是對台灣的愛」，團隊在二階目標是希望可以在45天內收到5萬份連署書，並預告3月6日就會開始二階連署，由於任務相當艱鉅，他希望在場挺罷藍委的鄉親都可以1人拉10位朋友一起簽下二階連署書。

    Rick上台感性表示，在原先今年1月11日第一場活動，就是在今天現場的另一角落，原預估可能只會收到50到100份連署，沒想到當天收到了500份，「真的很感謝大家那麼支持，把我們推到這裡」。

    Rick坦言，團隊一階沒有固定站，每一份連署書都是靠志工朋友、小蜜蜂在外面收件得來，因此，在如此不利情況還能收到第一階段1萬2000份連署書，非常感謝大家的幫忙。

    Rick提到，一階段連署書，團隊雖然只遞交中選會4000多份，但連署書的錯誤率是2月3日送件的19個罷團當中最低的，他認為這一切要感謝穿著背心的志工，以及現場支持團隊的民眾；對於有人說這次的罷免是仇恨動員，Rick說，今天現場沒有看到任何人臉上有仇恨，他進一步認為，「這場罷免動員的是對台灣的愛」。

    Rick還說，明明南桃園是客家庄，但涂權吉卻同意國民黨提案刪減客家宣傳預算，雖然自己奶奶是客家人，且自己從小就喜歡吃湯圓等客家料理，不過他至今仍不太會講客家話，因此，他認為不該刪減客家文化宣傳預算，使得文化無法繼續傳承，呼籲民眾努力宣傳涂權吉在立法院的事蹟，讓所有客家人站出來簽連署。

    「全力一擊．罷免涂權吉」公民團體另提供4個二階固定站點，包括埔心四維站（週一至週日上午10點至晚上8點，楊梅區四維路246號）、 中壢過嶺站（週一至週日上午11點至晚上7點30分，中壢區民族路六段628號）、楊梅新農站（3月6日開始週一至週五上午10點至晚上7點，楊梅區新農街134號，以及新榮高榮站（週一至週日上午10點至下午6點，楊梅區新榮路139號）。

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