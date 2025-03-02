龜山萬壽路區間測速失準？ 網友比對質疑「超速被多出10公里」

劉姓網友貼文指騎車行經桃園市龜山區東萬壽路一段，被區間測速短計10秒、速率多出10公里。（記者余瑞仁翻攝）

2025/03/02 22:11

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市龜山區萬壽路一段（台一線）曾名列全國十大危險路段，桃園市警局為於該路段設置區間測速，但近期有騎士在臉書社團貼文指自己收到超速罰單，比對行車紀錄器發現的超速罰單的速率多出10公里，質疑「這種不準的設備真的可以用嗎」？貼文還釣出另名騎士指收到罰單顯示他於下班尖峰時間「區間94公里」，嚴重超速被扣牌，引起大批網友留言直呼「扯蛋」。桃園市警局交通大隊對此回應，經檢測儀器均正常，民眾若有疑慮，可依規定提出申訴。

1名劉姓機車騎士日前發文，指最近收到一張桃園市龜山區萬壽路一段18.8K至20K往迴龍方向路段的區間測速罰單，該條路自己經常行走，當天卻是不慎忘記有區間測速，因此在收到罰單前就從APP得知超速，也調過行車紀錄器畫面確認，該路段區間測速速限50公里，自己換算時速約64公里的確超速，也就認了。

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該網友表示，但當他收到罰單時，卻發現罰單上顯示的時速75公里、通過秒數59秒，但他比對自己的行車紀錄器畫面為69秒，被短計10秒、時速硬是多出10公里，他坦承自己的確是超速了，但也質疑：「這種不準的設備真的可以用嗎？會不會有人原本只是超速邊緣，結果因為機器不準就吃罰單。」

這則貼文被不少網友轉貼，釣出另名騎士指稱上個月也被開出疑似失準的罰單，該騎士指自己騎乘引擎為原廠、僅換過認證排氣管的機車，卻被開出「區間94公里」的嚴重超速罰單、被吊扣車牌，而開單時間與劉姓網友被開單的時間只差4天；這名騎士說，自己是下班交通尖峰時間行經該路段，車多又有彎道的情況，怎麼可能車速達94公里，許多經常行經該路段的通勤族對此也直呼太扯了。

對於網友質疑龜山區萬壽路一段間測速疑似失準，桃園市警局交通警察大隊表示，已請廠商檢視龜山區萬壽路一段的區監測速設備，經查對時間及相關功能等均正常，同時也參考其他車輛經過時測得的車速進行對照，都顯示設備沒有問題。警方說，若民眾仍有疑慮，可依規定提出申訴。

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