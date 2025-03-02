八炯桃園宣講 喊話罷免藍委就是罷免傅崐萁

反共網紅「八炯」桃園宣講，喊話罷免藍委就是罷免傅崐萁。（記者李容萍攝）

2025/03/02 20:08

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市公民團體發起「桃汰立委，罷免OUT」進入第二階段連署，罷免第2選區國民黨立委涂權吉的公民團體「全力一擊．罷免涂權吉」，今（2）日下午在楊梅區柚子公園天幕廣場「公民護台，涂進二階」2階罷免率先開跑，反共網紅「八炯」到場宣講提到國民黨立院黨團總召傅崐萁今天也在花蓮動員造勢時，訴說自己被執政者迫害。但是民眾的眼睛是雪亮的，傅崐萁與其立法院內追隨者的荒謬作為，讓台灣人更加堅定反共的決心。

八炯一上台就說，很少看到罷免的行動，可以像楊梅今天一樣聚集這麼多的支持者。他提到，雖然他不熟悉涂權吉，但當傅崐萁身為國民黨立院黨團總召提出荒謬法案時，涂權吉都沒有站出來反對傅崐萁，那麼就是傅崐萁的幫凶。

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八炯提到，今天傅崐萁早上在花蓮以「植樹節」名義宣稱只要參加活動就能獲得盆栽，於是動員一些公民團體與老人家參加位於花崗國中體育館的問政說明會。然而，等領到盆栽並坐下聽傅崐萁演講時，就聽到傅崐萁高喊「民進黨迫害我」等言詞，沒想到，一位八炯國中時期隔壁班的葉老師，當場站起來還嗆傅崐萁，結果被傅崐萁趕出去。對此，八炯強調｢罷免全台藍委就是罷免傅崐萁」。

八炯提到，2月3日遞件給中選會的各團連署書結果出爐，全台罷免藍委通過率都是超過90℅，而國民黨罷免綠委只有50、60℅，甚至還出現死人連署、或戶籍身分都寫錯。

八炯強調，過去傅崐萁都是選前半年才辦造勢活動、說明大會，但現在明明就沒有選舉如此著急的舉辦，就證實傅崐萁真的怕了，因此，八炯呼籲全台應該大串連，互相給對方信心，更喊話桃園鄉親清明或端午年節可以多來花蓮的台派店家消費，讓在花蓮的台派店家不會感到孤單，甚至知道不會因為政治表態，就被經濟抵制。

公民團體罷免桃園市第2選區藍委涂權吉2階段開跑，民進黨立委沈伯洋（前左6）、網紅八炯（前左8）到場宣講。（記者李容萍攝）

民眾在公民團體罷免桃園市第2選區藍委涂權吉2階段開跑現場高舉各示標語。（記者李容萍攝）

公民團體罷免桃園市第2選區藍委涂權吉2階段開跑，到場志工爭相與反共網紅八炯（右3）合影。（記者李容萍攝）

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