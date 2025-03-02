桃園罷免涂權吉2階連署開跑 沈伯洋：民進黨不能袖手旁觀

公民團體罷免桃園市第2選區藍委涂權吉2階段開跑，民進黨立委沈伯洋表示，面對國民黨、共產黨鋪天蓋地的攻擊，民進黨不能袖手旁觀。（記者李容萍攝）

2025/03/02 19:52

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市公民團體發起「桃汰立委，罷免OUT」進入第二階段連署，罷免第2選區國民黨立委涂權吉的公民團體「全力一擊．罷免涂權吉」，今（2）日下午在楊梅區柚子公園天幕廣場「公民護台，涂進二階」2階罷免率先開跑。民進黨立委沈伯洋、反共網紅「八炯」到場宣講，沈伯洋表示，面對國民黨、共產黨鋪天蓋地的攻擊，民進黨不能袖手旁觀，一定要做好大家的後盾，讓大家持續往前行。

沈伯洋鼓舞現場群眾提到，過去一年國民黨立委在國會的種種作為，已經不是針對執政黨，而是破壞民主體制，癱瘓憲法法庭，讓台灣一步一步走向民主垮台的路上。國民黨立委們的惡意更是在針對民眾，希望一般民眾生活過得不好。但是台灣人守護民主的決心越來越強，從過去的學運到去年的青鳥行動，越來越多人站出來。

請繼續往下閱讀...

沈伯洋表示，只要是台灣人，愛這塊土地的人，就應該要站出來。因為現在操控藍白的黑手是共產黨，傅崐萁跑到香港說他代表中央政府，若他帶著57個立委到中國去簽了和平協商，簽台灣是中國一部分，屆時如果自己國會都告訴別人，我們不怕簽和平協商，不怕變成香港西藏及香港，台灣又要如何自保？

被問及楊梅區公所上個月24日接獲民眾檢舉公民團體「全力一擊．罷免涂權吉」將進行「罷免藍委相關宣傳」，公所隔日發公文要申請團體按原計畫進行活動，否則停止使用公園、沒收保證金一事，沈伯洋表示，按照原本規定，這是一個公民運動的申請，已經淮許了，罷免本來是公民的權利，這是憲法的本身規定的權利，怎麼能不算是公民運動的一環；其次，公園的設立並沒有禁止這任何相關活動的發生。

沈伯洋提到，最後最大的問題就是楊梅區公所使用民眾的檢舉，這個檢舉是一個向未來的檢舉，根本還沒有發生的檢舉，既然用此理由來說這個活動可能沒有符合規定，不但是程序上出了問題，實質認定也出了問題，更不要說這種認定已經違反了台灣集會遊行的本質，原本人民要集會、人民要討論任何事、人民要抗議，這都是人民的權利，更何況公民團體只是要討論憲法賦予的正當權利，不應該有被禁止的理由。

罷涂領銜人Rick說，該團隊2月27日收到一階通過公文，目前規畫3月5日領件、6日二階段正式開跑，目標希望45天內收到5萬份連署，是必須抓的安全份數，今天的計劃是志工招募，這也是二階第1場比較大型的活動。

到場志工爭相與民進黨立委沈伯洋（中）合影。（記者李容萍攝）

到場志工爭相與民進黨立委沈伯洋（中）討論如何加大罷免力道。（記者李容萍攝）

民眾在公民團體罷免桃園市第2選區藍委涂權吉2階段開跑現場高舉各示標語。（記者李容萍攝）

民進黨立委沈伯洋（前左6）、網紅八炯（前左8）到場宣講。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法