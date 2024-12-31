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    首頁　>　桃園市

    為韓國歐巴姜丹尼爾衝桃園跨年 女粉昨早就來卡位搖滾區第一排

    桃園市政府今晚舉行「燈燈燈燈 2025桃園跨年晚會」，眾多女粉絲早早搶佔搖滾區首排，爭睹「韓國歐巴」姜丹尼爾風采。 （記者黃政嘉攝）

    桃園市政府今晚舉行「燈燈燈燈 2025桃園跨年晚會」，眾多女粉絲早早搶佔搖滾區首排，爭睹「韓國歐巴」姜丹尼爾風采。 （記者黃政嘉攝）

    2024/12/31 19:10

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕送別2024年，桃園市政府今晚舉行「燈燈燈燈 2025桃園跨年晚會」，邀請國內、韓國等13組藝人與市民同樂，送舊迎新，晚上7點不到，眾多姜丹尼爾（Kang Daniel）女粉絲已搶佔搖滾區首排，爭睹「韓國歐巴」在台跨年近歌熱舞風采。

    跨年晚會今早8點開放入場，前天已有許多人排隊采，搖滾區第一排聚集不少姜丹尼爾的女歌迷，20歲上班族台中張小姐一行4人昨天8點就到場排隊，眾人拿著手燈，圍欄掛滿姜丹尼爾韓文名的手繪應援版，和偶像一同跨年。張小姐說，姜丹尼爾可愛、努力，很會跳舞，唱歌也很好聽，持續精進，3月1日姜丹尼爾在台北南港的演唱會，也早與朋友買好5600元的搖滾票。

    賴小姐也來搶看韓國歐巴姜丹尼爾的風采，昨天早上就從彰化搭高鐵到會場排隊，她說，2017年看了韓國《PRODUCE 101》選秀節目愛上姜丹尼爾，人帥有腹肌，跳起舞來特別好看，特別表演敬業，也激勵她努力上班賺錢，包括機票、演唱會、周邊商品，1年約花超過50萬元追星。

    啦啦隊Passion Sisters成員「短今」是跨年晚會主持人之一，29歲上班族兄弟象球迷劉先生昨天從南投北上，帶著短今的應援毛巾來看跨年晚會，他說，短今不管球場應援或是上外景節目的態度都很認真努力，非常喜歡她，因此到跨年晚會現場，幫短今加油。

    姜丹尼爾粉絲賴小姐（左2）為了搶看韓國歐巴姜丹尼爾的風采，昨天早上就從彰化搭高鐵到桃園跨年會場排隊，現場與友人舉著手燈、圍欄掛滿手幅等小物，不畏低溫熱情應援。 （記者黃政嘉攝）

    姜丹尼爾粉絲賴小姐（左2）為了搶看韓國歐巴姜丹尼爾的風采，昨天早上就從彰化搭高鐵到桃園跨年會場排隊，現場與友人舉著手燈、圍欄掛滿手幅等小物，不畏低溫熱情應援。 （記者黃政嘉攝）

    男粉絲帶著「短今」的應援毛巾來看桃園跨年晚會，為她加油。（記者黃政嘉攝）

    男粉絲帶著「短今」的應援毛巾來看桃園跨年晚會，為她加油。（記者黃政嘉攝）

    桃園跨年晚會今早8點開放入場，許多人幾天前就來搖滾區卡位。（記者黃政嘉攝）

    桃園跨年晚會今早8點開放入場，許多人幾天前就來搖滾區卡位。（記者黃政嘉攝）

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