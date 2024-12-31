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    首頁　>　桃園市

    桃市百貨、賣場安全稽查 10家缺失、合計開罰60萬元

    桃市府建管處春節前完成30家百貨、賣場公共安全稽查。（建管處提供）

    桃市府建管處春節前完成30家百貨、賣場公共安全稽查。（建管處提供）

    2024/12/31 17:45

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府建築管理處針對全市30家百貨公司、大型賣場進行公共安全稽查，總計有10家賣場及百貨有缺失，包含阻礙逃生通道動線、安全門無法正常閉啟、破壞防火區劃等，違規者除依建築法第77條各開罰6萬元罰鍰，並要求限期改善，建管處將於1月20日前完成複查。

    建管處長莊敬權表示，各大百貨、賣場陸續展開春節檔期，為讓民眾有安全的購物環境，建管處與消防局合作，自今年10月底啟動賣場、百貨公安稽查，針對人行動線通道、安全梯及安全門、各層出入口、防火區劃進行重點安檢。

    建管處已完成全市30家百貨、賣場稽查，今（31日）公布稽查結果，共有10家賣場及百貨有缺失，包括5家百貨業者有部分防火門無法開啟，其中2家還有逃生動線上堆置雜物情形，而針對大賣場的稽查，發現有1家破壞防火區劃及賣場內部分區域，未申報公安檢查，另有4家防火門無法開啟問題，建管處已依建築法各開罰6萬元罰鍰，總計此次共處分60萬元。

    莊敬權表示，針對此次百貨、賣場公安稽查缺失，已限期業者改善時間，預計1月20日前對違規場所完成複查，此外，500平方公尺以上小型賣場也需公安申報，確保賣場環境安全無虞，也呼籲春節期間各類賣場、商場，應隨時保持逃生動線暢通，確保消費者安全。

    桃市府建管處春節前完成30家百貨、賣場公共安全稽查。（建管處提供）

    桃市府建管處春節前完成30家百貨、賣場公共安全稽查。（建管處提供）

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