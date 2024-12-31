掃射派出所又槍傷追緝警員！ 桃園狂男與警駁火99槍判18年4月

桃園幫派份子楊景隆掃射派出所又射傷追緝警員，落網時穿著防彈背心，被警方搜身脫去外衣露出滿身刺青。（本報合成）

2024/12/31 15:40

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市44歲男子楊景隆今年3月23日晚間10點多，持衝鋒槍前往桃園區景福派出所狂轟14槍，將派出所玻璃門、值班台打得彈痕累累，楊男駕車逃逸行經桃園區力行路桃園警分局門口處停等紅燈時，警員蔡淳宇接獲發現上前攔查，楊又朝蔡員開槍打傷側肩，之駕車逃逸在永安路被警網包抄攔截，雙方共駁火99槍，終於被壓制就逮，案經桃園地檢署依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂罪嫌將他起訴，桃園地院今審結將楊男判處應執行18年4月徒刑。

檢警調查，自稱桃園「大樹林幫」分子的楊景隆，犯案前數小時於個人臉書貼文指稱曾被警察吃案、恐嚇、欺負等，還在留言處貼上3把槍的照片，當晚攜帶蠍式衝鋒槍1把、仿金牛座手槍2把，駕車前往桃園警分局景福派出所，朝著派出所大門狂轟14槍，打碎派出所玻璃門，值班台旁當時有多名員警，險被射傷隨後逃逸，駕車行經桃園警分局前方時，又對上前攔查的警員蔡淳宇開槍，造成蔡員左肩中槍，送醫急救幸無大礙。

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楊男接續駕車逃逸，最終在永安路被警方以優勢警力包夾，警匪前後駁火99槍，落網時被發現身上還穿著防彈衣，警方起獲2把手槍、1把衝鋒槍、38發子彈，還有他穿在身上的防彈背心。

桃園地院審理認為，楊長期持有槍彈，又至景福所開槍射擊挑釁，造成警察機關設施毀損，又於員警追緝過程中持槍射擊，犯罪所生危害甚鉅，依觸犯非法持有非制式衝鋒槍、手槍罪，判處有期徒刑7年，併科罰金20萬元；又犯持非制式衝鋒槍於公共場所開槍射擊罪，處有期徒刑8年4月，併科罰金10萬元；另犯殺人未遂罪，處有期徒刑7年。應執行有期徒刑18年4月，併科罰金25萬元。

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