為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    40年如一日！中原學子超熱血 揪團「溜」總統府前元旦升旗

    超熱血！中原學子40年如一日，揪團「溜」到總統府參加元旦升旗。（資料照）

    超熱血！中原學子40年如一日，揪團「溜」到總統府參加元旦升旗。（資料照）

    2024/12/30 23:28

    〔記者李容萍／桃園報導〕2024年尾聲倒數、迎接2025年到來，桃園市中原大學溜冰社及單車休閒社的學生共145人，秉持邁入第40個年頭的傳統，將於今年12月31日最後一天舉辦跨年倒數，點燃璀璨煙火，隨即各社團師生騎乘單車、直排輪展開34公里行程，一路奔向總統府，參加2025元旦升旗典禮，挑戰體能及表現愛國精神。

    中原大學今（30）日表示，配合這項活動展開，校方舉辦「踏冰逐風．騎慶70」授旗活動，由副校長洪穎怡授旗，校牧馬育慧為活動獻上祝禱師生一路平安。

    洪穎怡表示，今年是中原大學元旦升旗活動第40週年，也是中原大學2025年校慶70週年的第1個活動。以騎單車、直排輪路溜與路跑的方式前往總統府相當不容易，需要經歷低溫、熬夜及長距離的挑戰。在歷年活動中，常見學生在過程中相互扶持的溫馨畫面。特別是在較為崎嶇的路段，不時看到學生們相互幫忙，這不僅是中原人的精神，更是中原全人教育理念的實踐。

    學務處表示，中原大學跨年暨元旦升旗典禮活動將於12月31日晚上11點30分在校門口舉行，並施放跨年煙火，歡迎民眾踴躍參加。校方以其獨特的文化傳承與活動安排，展現對傳統的尊重與創新的追求，讓每位參與者都能在活動中感受到團隊的力量與愛國的情懷，期待在煙火的璀璨中，迎來充滿希望的2025年。

    溜冰社成員曾嘉才說，「每年元旦中原大學都會舉辦路溜活動，前往總統府參加升旗典禮，去年以溜直排輪方式參與，需要約5個小時才能抵達，途中經過許多上下坡路段，非常考驗體力與技術。」為了能順利完成此任務，溜冰社日前展開更為密集的課程，不僅是對於溜直排輪的訓練，在安全及防寒上更是特別重視，希望每位參與活動的社員，都能盡情享受這熱血又充滿意義的活動。

    中原大學副校長洪穎怡強調，元旦升旗不僅展現學生愛國情操，更能在過程中實踐全人教育理念。（中原大學提供）

    中原大學副校長洪穎怡強調，元旦升旗不僅展現學生愛國情操，更能在過程中實踐全人教育理念。（中原大學提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    桃園市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播