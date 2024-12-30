40年如一日！中原學子超熱血 揪團「溜」總統府前元旦升旗

超熱血！中原學子40年如一日，揪團「溜」到總統府參加元旦升旗。（資料照）

2024/12/30 23:28

〔記者李容萍／桃園報導〕2024年尾聲倒數、迎接2025年到來，桃園市中原大學溜冰社及單車休閒社的學生共145人，秉持邁入第40個年頭的傳統，將於今年12月31日最後一天舉辦跨年倒數，點燃璀璨煙火，隨即各社團師生騎乘單車、直排輪展開34公里行程，一路奔向總統府，參加2025元旦升旗典禮，挑戰體能及表現愛國精神。

中原大學今（30）日表示，配合這項活動展開，校方舉辦「踏冰逐風．騎慶70」授旗活動，由副校長洪穎怡授旗，校牧馬育慧為活動獻上祝禱師生一路平安。

請繼續往下閱讀...

洪穎怡表示，今年是中原大學元旦升旗活動第40週年，也是中原大學2025年校慶70週年的第1個活動。以騎單車、直排輪路溜與路跑的方式前往總統府相當不容易，需要經歷低溫、熬夜及長距離的挑戰。在歷年活動中，常見學生在過程中相互扶持的溫馨畫面。特別是在較為崎嶇的路段，不時看到學生們相互幫忙，這不僅是中原人的精神，更是中原全人教育理念的實踐。

學務處表示，中原大學跨年暨元旦升旗典禮活動將於12月31日晚上11點30分在校門口舉行，並施放跨年煙火，歡迎民眾踴躍參加。校方以其獨特的文化傳承與活動安排，展現對傳統的尊重與創新的追求，讓每位參與者都能在活動中感受到團隊的力量與愛國的情懷，期待在煙火的璀璨中，迎來充滿希望的2025年。

溜冰社成員曾嘉才說，「每年元旦中原大學都會舉辦路溜活動，前往總統府參加升旗典禮，去年以溜直排輪方式參與，需要約5個小時才能抵達，途中經過許多上下坡路段，非常考驗體力與技術。」為了能順利完成此任務，溜冰社日前展開更為密集的課程，不僅是對於溜直排輪的訓練，在安全及防寒上更是特別重視，希望每位參與活動的社員，都能盡情享受這熱血又充滿意義的活動。

中原大學副校長洪穎怡強調，元旦升旗不僅展現學生愛國情操，更能在過程中實踐全人教育理念。（中原大學提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法