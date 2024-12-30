桃園市再獲統一油品捐贈復康巴士 將投入北桃園車隊

統一油品行銷股份有限公司30日再捐贈1輛復康巴士，預計投入明年北桃園新增車輛車隊。（桃市府提供）

2024/12/30 16:22

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕統一油品行銷股份有限公司今（30）日捐贈1輛復康巴士給桃園市，將投入明年北桃園車隊。

市長張善政出席捐贈儀式時表示，台灣正邁入老年化社會，復康巴士需求將有增無減，此次感謝副議長李曉鐘牽線，以及統一油品行銷公司創辦人徐順永的義舉，提供身障朋友安全無虞的乘車品質，目前桃園市復康巴士總數近200輛，汰舊換新已告一段落，每輛受贈的復康巴士都用於擴增服務量能，同時也透過提升南北桃園系統調度及相互支援能力，提高調度效率及預約成功率，紓解復康巴士供不應求的情況，未來除將持續編列預算支應，亦期盼透過捐贈活動拋磚引玉。

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徐順永表示，「取之於社會，用之於社會」是企業的責任與精神，再加上受到結拜大哥李曉鐘連續17年的「萬斤愛心水果關懷捐贈」活動所影響，讓他瞭解施比受更有福，將持續努力朝捐贈第3輛復康巴士的目標邁進，讓社會溫暖不間斷。

李曉鐘表示，他與徐順永是結拜兄弟，徐於2021年曾捐贈1輛復康巴士，此次再捐贈第2輛，造福桃園更多需要幫助的朋友，尤其復康巴士對行動不便的長者來說，是非常珍貴的資源，期盼藉此鼓勵地方顯達、熱心人士一同響應。

統一油品行銷股份有限公司30日再捐贈1輛復康巴士，預計投入明年北桃園新增車輛車隊。（桃市府提供）

統一油品行銷股份有限公司30日再捐贈1輛復康巴士，預計投入明年北桃園新增車輛車隊。（桃市府提供）

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