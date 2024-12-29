桃園男接連開車擦撞汽車、衝撞騎士 落網稱「跟家人吵架心情差」

宋男在桃園區國際路二段與大興西路三段衝撞2名正在停等紅燈的機車騎士。（記者鄭淑婷翻攝）

2024/12/29 15:35

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕48歲宋姓男子今（29）日上午8點多，駕駛自小客車先後在桃園市桃園區擦撞汽車、衝撞停等紅燈機車後逃逸，造成2名騎士倒地受傷，警方趕抵將傷者送醫並通報攔截圍捕，最後在國道3號龍潭路段逮到宋男，經查宋男因與家人吵架、情緒不佳，欲開車前往新竹，途中卻衝撞汽、機車肇禍。

警方調查，宋男當時駕駛自小客車在桃園區國際路二段與大興西路三段衝撞正在停等紅燈的機車，導致2名騎士倒地受傷，宋男立即駕車逃逸，桃園警分局埔子派出所獲報派員趕抵協助傷者送醫，並調閱監視器掌握車號及逃逸方向，立即通報友軍單位協助攔查，最後在國道3號龍潭路段將宋男攔查到案。

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據悉，宋男上午與家人發生爭吵、情緒不佳，欲開車前往新竹，他在衝撞機車騎士之前，還曾在桃園區國際路與永安路口與其他車輛發生擦撞，僅有車損、無人受傷，宋男一樣立即駕車離開，經酒測他並無酒精反應，全案依法移請桃園地檢署偵辦。

宋男肇事後往新竹方向逃逸，在國道3號龍潭路段落網。（記者鄭淑婷翻攝）

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