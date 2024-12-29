探索北橫角板山梅花季1月4日開幕 景觀燈點亮園區、霹靂大偶Cosplay首演

桃園復興角板山行館2025年1月4日梅花季登場，表演團隊Cosplay霹靂布袋戲「素還真」。（桃市府觀旅局提供）

2024/12/29 15:00

〔記者李容萍／桃園報導〕歲末寒冬，桃園市政府獲中央補助辦理「北橫故事—角板山觀光場域再造工程」，活化日式建築、重塑行館主入口意象、闢建停車空間等，並增加夜間景觀矮燈延長園區開放時間，配合角板山梅花季活動開幕將於2025年1月4日登場全區完工對外開放，與知名霹靂布袋戲和霹靂Cosplay聯合演出，目前花開約2成，預計1月中旬盛開，為「探索北橫」觀光品牌冬季活動揭開序幕。

市府風景區管理處長廖育儀表示，角板山園區再造工程聚焦樟腦收納場事務所日式建築構造修復活化、行館主入口意象重塑、增加公用停車空間、優化園區內景觀及增設休憩平台，並改善茶坊設施等。另外，在維護生態環境的前提下，增加30盞夜間景觀矮燈點亮園區內12座國際級藝術品，希望能延長遊客停留在角板山行館遊憩時間，增加夜間觀光景點體驗不一樣的美。另外，園區戶外景觀空間工程先行完工，已在今年10月開放。

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廖育儀說，樟腦收納場事務所、角板山行館及回字館內部，將以「旅繪角板山」為策展主題，以藝術結合現代科技呈現，透過不同時期的旅行家、藝術家，帶領民眾從不同的角度欣賞角板山自然人文之美，展覽內容將配合梅花季活動對外開放參觀。

觀光旅遊局長周柏吟則說，角板山梅花季將於2025年1月4日、5日、11日及12日2個週休假日登場，開幕活動邀請霹靂布袋戲「素還真」、「一頁書」大戲偶，與打扮成霹靂布袋戲偶的Cosplay團隊，在角板山行館梅園聯合演出，團隊配合梅園環境，規畫演出主題「梅林獻蹤」，賞花遊客可近距離觀賞操偶師純熟的操偶技巧，體驗Cosplay團隊在精緻服飾道具與妝髮1比1還原每尊霹靂布袋戲偶的魅力，系列活動另安排台灣傳統技藝展示，包含龍鬚糖製作、畫扇美學、捏麵人體驗及剪紙藝術等，讓遊客在賞花之際，體驗台灣工藝之美。

周柏吟說，探索北橫冬季遊程不只賞梅，建議結合鄰近的小烏來風景區和羅浮溫泉等景點，周邊還有枕頭山魅力商圈、角板山形象商圈美食與住宿，規畫1日或2日遊小旅行，參加「探索北橫─離你最近的芬多精仙境」活動有3次抽獎機會，有機會抱回百萬油電車、電動機車或電視等大獎。

霹靂布袋戲「一頁書」戲偶。（桃市府觀旅局提供）

角板山增加30盞夜間景觀矮燈，點亮園區內12座國際級藝術品。（記者李容萍攝）

角板山增加30盞夜間景觀矮燈點亮園區。（記者李容萍攝）

復興區角板山行館2025年1月4日梅花季登場，包括捏麵人等台灣傳統技藝展示。（桃巾府觀旅局提供）

桃園復興角板山梅花目前零星開花。（記者李容萍攝）

復興區角板山公園行館園區歷時一年建設再造，圖為樟腦收納場事務所新完工。（記者李容萍攝）

復興區角板山公園行館園區歷時一年建設再造，圖為角板山行館新完工。（記者李容萍攝）

復興區角板山公園行館園區歷時一年建設再造，圖為角板山行館新完工。（記者李容萍攝）

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