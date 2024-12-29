牽引機車不慎誤觸油門 1車2人撞進麻辣燙店家

騎士牽引機車過程不慎誤觸油門，1車2人當場撞進麻辣燙店家。（記者鄭淑婷翻攝）

2024/12/29 11:04

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區民生路一間連鎖麻辣燙，28日下午5點多，突然1輛機車連人帶車撞進去，正在等待餐點的顧客還被機車「刷」過，店家將事發過程影片PO上網，無奈之餘也順便替自家店打打廣告；網友留言，「看樣子是太好吃了，連機車都聞香衝進去」。

警方初步調查，當時騎士將車停在店家騎樓，正要牽引機車時不慎誤觸油門，導致機車撞進店家，所幸未造成人員受傷，警方獲報立即趕抵現場處理，經實施酒測該騎士無酒精反應，後續肇事責任由警方釐清中。

請繼續往下閱讀...

不過，網友發現騎士正在牽引機車時，身旁有一名女性陪同，疑似是女子碰觸到油門，導致機車衝進店家，騎士與女子也被衝撞力道帶進店裡，還好機車從正在等待餐點的客人後面衝過，沒有造成人員受傷。

騎士牽引機車過程不慎誤觸油門，1車2人當場撞進麻辣燙店家。（記者鄭淑婷翻攝）

騎士牽引機車過程不慎誤觸油門，1車2人當場撞進麻辣燙店家。（記者鄭淑婷翻攝）

騎士牽引機車過程不慎誤觸油門，1車2人當場撞進麻辣燙店家。（記者鄭淑婷翻攝）

騎士牽引機車過程不慎誤觸油門，1車2人當場撞進麻辣燙店家。（記者鄭淑婷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法