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    首頁　>　桃園市

    牽引機車不慎誤觸油門 1車2人撞進麻辣燙店家

    騎士牽引機車過程不慎誤觸油門，1車2人當場撞進麻辣燙店家。（記者鄭淑婷翻攝）

    騎士牽引機車過程不慎誤觸油門，1車2人當場撞進麻辣燙店家。（記者鄭淑婷翻攝）

    2024/12/29 11:04

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區民生路一間連鎖麻辣燙，28日下午5點多，突然1輛機車連人帶車撞進去，正在等待餐點的顧客還被機車「刷」過，店家將事發過程影片PO上網，無奈之餘也順便替自家店打打廣告；網友留言，「看樣子是太好吃了，連機車都聞香衝進去」。

    警方初步調查，當時騎士將車停在店家騎樓，正要牽引機車時不慎誤觸油門，導致機車撞進店家，所幸未造成人員受傷，警方獲報立即趕抵現場處理，經實施酒測該騎士無酒精反應，後續肇事責任由警方釐清中。

    不過，網友發現騎士正在牽引機車時，身旁有一名女性陪同，疑似是女子碰觸到油門，導致機車衝進店家，騎士與女子也被衝撞力道帶進店裡，還好機車從正在等待餐點的客人後面衝過，沒有造成人員受傷。

    騎士牽引機車過程不慎誤觸油門，1車2人當場撞進麻辣燙店家。（記者鄭淑婷翻攝）

    騎士牽引機車過程不慎誤觸油門，1車2人當場撞進麻辣燙店家。（記者鄭淑婷翻攝）

    騎士牽引機車過程不慎誤觸油門，1車2人當場撞進麻辣燙店家。（記者鄭淑婷翻攝）

    騎士牽引機車過程不慎誤觸油門，1車2人當場撞進麻辣燙店家。（記者鄭淑婷翻攝）

    騎士牽引機車過程不慎誤觸油門，1車2人當場撞進麻辣燙店家。（記者鄭淑婷翻攝）

    騎士牽引機車過程不慎誤觸油門，1車2人當場撞進麻辣燙店家。（記者鄭淑婷翻攝）

    騎士牽引機車過程不慎誤觸油門，1車2人當場撞進麻辣燙店家。（記者鄭淑婷翻攝）

    騎士牽引機車過程不慎誤觸油門，1車2人當場撞進麻辣燙店家。（記者鄭淑婷翻攝）

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