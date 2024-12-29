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    首頁　>　桃園市

    桃園八德工安意外 越南籍勞工遭崩塌混凝土重壓死亡

    周男與其他3名勞工拆除混凝土板模過程，遭崩塌的頂板重壓送醫不治。（記者鄭淑婷翻攝）

    周男與其他3名勞工拆除混凝土板模過程，遭崩塌的頂板重壓送醫不治。（記者鄭淑婷翻攝）

    2024/12/29 10:36

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市八德區永豐路建築工地28日上午發生工安意外，22歲越南籍周姓男子在地下室施工時，疑因混凝土牆面未乾就拆除板模，遭到崩塌的頂板重壓，救護人員到場時周男已無呼吸心跳，送醫急救後宣告不治，桃市府勞動局現場調查，初步認定疑似拆除模板時間不對釀禍，後續將依重大職業檢查處理要點規定辦理。

    全案發生在28日上午11點多，當時周男與其他3名勞工在地下4樓施工，欲將水箱內部混凝土板模拆除過程發生崩塌意外，周男閃避不及遭到崩塌的頂板重壓，張姓越籍男子見狀趕緊通報並撥打119報案，救護人員到場時周男已被拉出，全身沾滿砂石、沒有呼吸心跳，經送往桃園醫院急救1小時仍宣告不治。

    勞動局獲報到場調查，初步認定該案未由專人妥為設計水箱結構施工圖說、強度計算書及訂定澆置計畫，且未設置模板支撐作業主管，導致拆除模板作業時間不對，未注意頂板混凝土未凝固即進行模板拆除作業，導致頂板全面坍塌發生意外，後續將依重大職業檢查處理要點規定辦理。

    勞動局另指出，周男當天雖為假日非法打工，但只要有僱傭關係，雇主即須依勞基法規定補償家屬45個月平均工資。

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