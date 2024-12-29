桃園市舊城再生計畫再+1 中壢首件人本環境改善工程開工

中壢區德育路壢小森林故事館與中壢家商間現況。（都發局提供）

2024/12/29 10:01

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕北、南桃園舊城再生計畫陸續啟動，繼桃園大廟景福宮周邊人行環境改善工程後，中壢首件人本環境改善工程也開工，桃市府都市發展局表示，工程施作範圍包含康樂路、德育路及博愛路，將打造中壢國小壢小故事森林園區和中壢家商軸帶人本空間，工程需8個月時間，因適逢年節並考量學生上下學需求，預計明年8月底完工，後續還有復興路、中正公園、仁海宮周邊街區改造計畫。

都發局表示，中壢國小是南桃園百年老校，與對側的壢小森林故館、中壢家商，形成一個完整的學校生活圈，此次投入3300萬元改造經費，以串聯歷史館舍與通學路線、整合公共設施帶順平步行環境、拓寬人行道空間，為3大主要改善目標，工程內容包括康樂路從延平路到中榮路段整併現有車道、機車專用道及路肩空間，重新劃設雙向各4.6公尺寬混合車道，店家側外人行道拓寬從2.35到約2.6公尺。

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另，博愛路從壢小故事森林到中原路沿線，縮減雙向雙車道至5.8公尺，拓寬人行道並設計路邊停車彎，整合保留路邊停車功能，未來民眾步行至老街溪河畔更舒適；考量壢小森林故事館週末常有市集活動，工程也將館舍與中壢家商間德育路面高程調整，並改為人行磚的鋪面廣場，未來館舍與學校辦理活動可以串聯，實現「道路也是都市活動廣場」的概念。

都發局表示，工程將分5階段進行，優先就道路路障、一些老舊牌面進行清除，農曆新年後優先就中原路西側到三郎便當店路段進行施工，接序為博愛路北側及故事森林周邊，第3階段是博愛路南側及壢商前，最後兩個階段則是以中壢國小大門為界，分別施工學校側邊人行空間。

都發局強調，中壢舊城再生自今年初開始設計，經過與在地民意代表協調最佳通學、藝文人本環境方案，工時8個月，預計明年8月底完工，後續也將啟動復興路人本環境改造，並已開始進行中正公園環境改造，以及仁海宮周邊街區人本空間先期規劃，同時將爭取中央補助並結合府內資源，加速中壢舊城改造。

壢小森林故事館與中壢家商間將改為人行磚鋪面，圖為改善後模擬圖。（都發局提供）

中壢區博愛路與中原路口現況。（都發局提供）

中壢區博愛路與中原路口將拓寬人行環境，圖為改善後模擬圖。（都發局提供）

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