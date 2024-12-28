桃園草莓近採摘旺季 1斤500至600元略漲1成

中華民國農會中壢辦事處12/28起連2天於中原文創園區13倉舉辦「創新草莓產業文化行銷推廣活動」，推廣在地草莓。（記者黃政嘉攝）

2024/12/28 18:19

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園草莓近採摘旺季，中華民國農會中壢辦事處今、明2天於中原文創園區13倉舉辦「創新草莓產業文化行銷推廣活動」，含農友攤位市集與DIY體驗，推廣在地草莓，今年桃園種植數增加至10萬株，但受全台產量縮減影響，1斤價格較往年上漲1成，約500至600元間，桃市除桃園、龜山、楊梅、復興外，各區皆種多量草莓，市府及農會歡迎民眾至各農場採果農遊，相關農場資訊可至中壢辦事處臉書粉專查詢。

市集展售農會輔導中壢青農的草莓農產品禮盒，含鮮果、甘糀飲品、米香酥等，也有自製草莓及其他縣市相關農產品，另有草莓派、草莓巧克力及草莓米蛋糕DIY體驗，民眾明早10時可於現場服務台洽詢報名。

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中壢辦事處主任鍾淑君表示，過往草莓種植時間都在中秋節後，今年因天候較熱，中壢草莓延至10月種植，12月採收，種植至採收需60天，雖然桃市種植草莓面積增加，但全台整體量減，故價格增1成，中壢草莓採溫室栽種，溫度控制較好掌握，因此種出的草莓又大又甜，甜度可達10至13度。

鍾淑君提及，草莓經濟價值高的原因在於1株草莓可生4次花，10月栽種，一直到明年4月都可採收，若種植得好，1台斤可賣至400元，因此中壢辦事處輔導推廣種植草莓，希望對桃園農民有更好的收入及發展。

副市長蘇俊賓表示，近幾年因氣候持續高溫、病蟲害及極端天氣等影響，致草莓種苗難度也增加，儘管如此，去年桃園的草莓種植達5公頃，種苗數6萬株，今年比去年大幅增加至10萬株，並善用技術科技，以多元經營方式發展農業，中壢區也畫了亮點特區，包含過嶺、山嶺、三民、月眉、山東，為青農聚集的草莓生產專區，為民眾提供更高品質的農產品，桃園草莓產量最大會在明年1、2月，因此大家來桃園看台灣燈會時，也可至農場採草莓。

農業局輔導科長洪彩燕表示，今年為市府第2年輔導中壢辦事處種植草莓及行銷推廣，目前桃市共9區種有較具規模的草莓，多個草莓農場開放親子採摘活動，民眾走進農田可了解草莓從栽培到收成的過程，因產期不一，可事先與農場做好預約。

中華民國農會中壢辦事處展售中壢青農栽種的草莓農產品禮盒。（記者黃政嘉攝）

創新草莓產業文化行銷推廣活動中，民眾參加草莓DIY體驗。（記者黃政嘉攝）

活動市集攤位展售青農、農場等各家草莓農產品。（記者黃政嘉攝）

市集展售農會輔導中壢青農的草莓農產品禮盒，含鮮果、甘糀飲品、米香酥等。（記者黃政嘉攝）

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