六都交通運輸論壇登場 討論道安防制、客運駕駛荒、交通行動服務

交通部參事沈慧虹（右）、桃園市長張善政（中）出席「2024六都交通運輸論壇」分享經驗。（記者李容萍攝）

2024/12/23 23:27

〔記者李容萍／桃園報導〕「2024六都交通運輸論壇」今（23）日在桃園中壢舉行，會中針對「道安防制作為」、「客運駕駛荒」與「交通行動服務」3大議題討論並分享經驗。交通部參事沈慧虹表示，道安需引入職安觀念，中央與地方政府合作，建構台灣交通安全版圖；桃園市長張善政說，期盼透過論壇，讓六都成功的交通經驗可以擴散。

沈慧虹表示，六都的都市發展歷程不盡相同，桃園南北很長，南桃園到北桃園是台北市至新北市的距離，很多路徑將地區分隔，遇到的挑戰包含公共運輸尚未進入新興地區，形成私人運輸當道，尤其到了冬天道安更有危機感；台南努力去做幹線公車與小黃公車，終究比不上南科發展的速度，道安需引入職安觀念，尤其物流業是職業駕駛，若肇事是加重其刑2分之1，「道路交通安全基本法」去年上路，中央部會加上地方政府局處跨單位聯繫，才能建構真正台灣交通安全版圖。

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沈慧虹提到，雖然每個縣市所要解決的道路安全議題及交通發展有所不同，但安全是個統合的議題，也是我們最低的底線。道安的工作是人、車、路、意識及行為，除了法理情需要兼備外，也要有同理心，才能在道安工作上有更全面的考量，期許在座的與會交通首長及業界人士能夠擁有一顆柔軟的心及靈活的頭腦，透過中央、地方政府之間健全的橫向聯繫，構築交通安全版圖，形成堅實的全國交通安全網。

張善政則說，六都因都市發展型態相似，面臨的交通議題如道安防制作為、客運駕駛荒與交通行動服務（MaaS），具有高度共通性，本次論壇聚焦此3大議題，希望透過經驗分享互相借鏡，期許六都持續攜手合作，分享推動交通政策的成果與挑戰，一同提升交通治理成效，讓國人享有更友善、安全的用路環境。他強調，六都交通運輸論壇之價值在於各城市的經驗交流，不僅成功經驗可供學習，失敗經驗更是寶貴資產，幫助其他城市避免重蹈覆轍。

桃市府交通局長張新福會中分享「推動受訓即就業計畫改善公車駕駛缺員問題」指出，桃園市面對公車司機荒首創提出大客車駕駛「受訓即就業」計畫，目前已有88人完成路考、57人投入市區客運服務，已有初步成果且獲得客運業者好評，期盼透過六都的策略交流搭配中央地方通力合作，可加速紓解大客車駕駛員不足問題，才能逐步提升公共運輸的穩定性及服務；台南市則透過小黃公車與9人小巴的創新服務，靈活應對駕駛人力短缺，提升運輸服務效率與覆蓋率，展現以需求為導向的交通策略設計。

交通部參事沈慧虹（右4）、桃園市長張善政（右5）等人出席「2024六都交通運輸論壇」分享經驗。（記者李容萍攝）

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