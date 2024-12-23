建設公司董座黃文進種樹愛地球 連2年共捐328株櫻花樹給桃市府

桃園市長張善政（左）頒贈感謝狀給悅新建設公司董事長黃文進（右）感謝他連2年共捐328株櫻花樹給市府。（記者李容萍攝）

2024/12/23 23:14

〔記者李容萍／桃園報導〕在桃園從事景觀工程、建築業近30年的悅新建設公司董事長黃文進，回饋鄉里，連續2年捐贈328株櫻花樹給桃園市政府，提供各局處機關與學校種植；今（23）日由桃園市長張善政攜手民意代表、各級學校學生一同在中壢區中原文創園區種下櫻花樹，期盼美麗的櫻花未來可在各地「遍地開花」。

張善政今日出席「櫻花樹捐贈活動」表示，期待各受贈單位皆能妥善照顧，讓每一珠櫻花樹都能順利成長茁壯，在未來春暖花開的時節，綻放出繽紛花朵，也盼藉由今日的活動，吸引更多企業單位響應，讓桃園處處都是綠意盎然的美麗景色。

請繼續往下閱讀...

張善政感謝悅新建設董事長黃文進連續2年捐贈櫻花樹予市府，以及市議會議長邱奕勝及市議員謝美英居中協調，促成此次128株櫻花樹的捐贈。此次捐贈植株將提供文化局、工務局、教育局、高義國小、楊梅高中、文昌國中、福豐國中及世紀綠能工商等各單位種植。

農業局表示，悅新建設捐贈128株櫻花樹，將協助各學校將受贈櫻花樹種植於校園中，美化校園環境，讓師生能夠同享樹木之美；文化局規劃將受贈的櫻花樹種植於桃園區的77藝文町與園區的日式建築相互輝映，並栽種於中原文創園區添增粉紅氣息；工務局則會將受贈櫻花先存放於龜山區的苗圃中，再分配至各公園以綠化民眾休憩空間。

包括市議員舒翠玲、葉明月、謝美英、農業局副局長黃玉詩、文化局專委王啟仲、工務局副總工程司邱建豪、中壢區長李日強、桃園城市創意設計中心總監游冉琪、文昌國中校長余儘卿、楊梅高中校長鍾碧霞、高義國小校長李中正等人均出席活動。

桃園市長張善政（中）等人出席「櫻花樹捐贈活動」。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（左6）等人執鏟出席「櫻花樹捐贈活動」。（記者李容萍攝）

文昌國中學生出席種櫻花樹活動。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法