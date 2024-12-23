桃園龍潭新任區長鄧昱綵 回鍋就職承諾扮演「超級里幹事」

在桃園市副市長蘇俊賓（左）監誓下，龍潭區新任區長鄧昱綵（右）宣誓就職。（記者李容萍攝）

2024/12/23 22:10

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府今（23）日在龍潭區公所辦理龍潭區新任區長宣誓就職典禮，在副市長蘇俊賓監誓下，新任區長鄧昱綵回鍋宣誓就職上任，蘇俊賓期許鄧昱綵延續過去區政發展，讓龍潭更加繁榮，原任龍潭區長黃世琪則是調回市府民政局擔任兵役科專員。

蘇俊賓表示，龍潭可說是桃園的「文化首都」，孕育文學名家鄧雨賢、鍾肇政及總統文化獎得主黃永松等文化巨擘，顯示龍潭在市政規畫的重要地位，過去一年來市府推動龍潭各項活動及建設，包括板龍快速道路及新梅龍快速道路可行性研究，未來市府將持續投入資源，保存推廣珍貴文化資產，鞏固龍潭文化品牌，發展交通建設，期許新任區長與地方攜手合作，推動地方建設，提升區政績效。

請繼續往下閱讀...

蘇俊賓提到，市府採行的「矩陣管理」模式，在每個行政區透過區長與市府各局處的緊密合作，確保施政措施有效落實。他期望鄧區長能與里長及地方團體攜手合作，不斷推動地方建設，提升市政績效，為龍潭區描繪更美好的未來。

鄧昱綵表示，自己在10年前首次擔任龍潭區長時，便表示「是來做事的，不是來做官的」，並承諾將以「超級里幹事」的角色，全力投入龍潭的建設發展，期許未來能共同為鄉親提供優質服務，讓地方更加和諧安康。她認為區長的角色是市府在地方分身，須與地方民代、里長、社區發展協會建立良好溝通合作，帶領區公所團隊推動區政業務，確保與市府各局處業務無縫接軌，未來她將勤走基層、傾聽民意，依法行政和同理心解決市民需求。

包括市議員劉熒隆、市府民政局副局長藍品畯、龍潭區里長聯誼會會長張銘純等多位里長及社區發展協會幹部等均一同出席。

在桃園市副市長蘇俊賓（前中）等人出席龍潭區新任區長鄧昱綵（前右2）宣誓就職典禮。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法