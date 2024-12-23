不滿爭議3法通過！青鳥究責濫權立委 首站點名桃園6人

台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強（左）表示，將以究責行動、落選行動、抵抗行動，阻擋「傅崐萁」集團對國家的傷害。（記者鄭淑婷攝）

2024/12/23 20:55

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕抗議藍白立委強行推動通過修正公職人員選舉罷免法、財政劃分法、憲法訴訟法等爭議法案，公民團體發起究責濫權立委行動，首站今（23）日晚來到桃園市，除了細數國民黨桃園市6席立委在修法過程的行為，現場也發起罷免連署，公民團體更宣布究責行動將「遍地開花」，接下來會到各縣市、甚至各立委選區，讓民眾了解這些立委的所作所為。

台灣公民陣線、台灣經濟民主連合等公民團體，今晚在桃園市舉辦「冬季青鳥在桃園，濫權立委究責會」集會，針對國民黨6席立委牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華究責，並邀請魏廷朝人權文教基金會理事長、議員魏筠、議員于北辰等人發表短講，即使氣溫低又下雨，仍吸引逾500「青鳥」到場支持。

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台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強表示，即使立法院外萬人抗議並發起集結行動，「傅崐萁」集團仍輾壓式地強行通過修正3大惡法，將對台灣帶來重大衝擊，而「傅崑萁」集團的惡行不會就此停止，接下來青鳥公民運動將以3大行動對抗其毀台、亂台的行為。

賴中強表示，第1個行動就是究責運動，將到地方舉辦立委究責會，過去在立院集會的行動，相信以對立委造成壓力，但顯然許多人仍覺得不痛不癢，因此決定到他們最痛最癢的地方，也就是立委各自的選區舉辦究責會，第一階段將以縣市為單位，桃園之後將到新北市、台中市、竹苗，在立院休會之前，還會到花蓮針對傅崐萁及原民立委究責，會期結束後將改以立委選區為單位，深入大街小巷、市集、宮廟，讓民眾知道這些立委在立院做了什麼事，連署、支持、通過了什麼法案，將為台灣帶來癱瘓的人事、掏空的財政及年輕人無望的未來。

賴中強表示，第2個將發起「落選運動」，效法韓國在2000年、2004年發起的落選運動經驗，以2026年提前讓濫權立委的議員及樁腳落選、2028年讓濫權立委落選為目標，藉此改變國會生態；第3個則是「抵抗運動」，雖然青鳥沒有擋下3大惡法，但「傅崑萁」集團還有許多毀台、亂台的法案，包括準備修法離島建設條例、警察人事條例、老人福利法、兩岸人民關係條例等，一定要阻止這些企圖，即使最後擋不來，也要延遲法案進度，直到2026年、2028年的落選運動，減少「傅崐萁」集團對國家的傷害。

另，青鳥究責濫權立委活動過程，新黨游智彬也開著宣傳車到場反制，警方也以人力將他擋在會場外，避免進一步的衝突。

「冬季青鳥在桃園，濫權立委究責會」集會，現場有逾500「青鳥」冒雨、低溫到場支持。（記者鄭淑婷攝）

公民團體發起究責濫權立委行動，23日在桃園市登場，現場也進行罷免連署。（記者鄭淑婷攝）

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