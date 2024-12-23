「桃園市高中攜手大學共創教育合作線上平台」啟航 擴大高中與大學合作開課

「桃園市高中攜手大學共創教育合作線上平台」23日在市立武陵高中舉辦啟航儀式，邀請參與的高中、大學共同見證。（記者鄭淑婷攝）

2024/12/23 16:48

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市高中與大學合作開設課程，統計112學年度共開設274門課，有1萬0301人次選修，桃市府規劃擴大合作規模，並開發「桃園市高中攜手大學共創教育合作線上平台」，目前有北部28所大學參與，今（23）日在市立武陵高中舉辦啟航儀式，邀請高中、大學端共同見證。

市長張善政表示，桃園市去年開始試辦邀請大學到高中開設特色課程，這些課程除了要適應高中端的需求，同時也要展現大學特色，去年開設的課程吸引超過萬人次選修，藉由這些課程也能提早試探、尋找自我興趣及未來發展方向，有利高中學生對未來大學科系的選讀，市府計畫擴大與大學端的合作，考量媒合過程較為辛苦，因此運用智慧科技及資源共享的觀念開發出線上平台，方便高中端提出課程需求、或大學端展現特色課程，期待平台啟用後讓桃園學子享受到更多的大學特色課程。

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教育局長劉仲成表示，平台不僅整合媒合系統，讓學生輕鬆跨校選修多元課程，另也建置大學師資資料庫，讓更多學生能接觸頂尖教學資源，目前合作大學有台灣大學、台北醫學大學、政治大學、台灣師範大學、台灣科技大學、台北科技大學、台北城市科技大學、文化大學、輔仁大學、醒吾科技大學、景文科技大學、崇右影藝科技大學、黎明技術學院、弘光科技大學、中央大學、國防大學、長庚大學、中原大學、元智大學、開南大學、銘傳大學、萬能科技大學、健行科技大學、龍華科技大學、陽明交通大學、清華大學、中華科技大學、明新科技大學等，平台啟用後將促使高中端與大學端更加緊密合作。

「桃園市高中攜手大學共創教育合作線上平台」23日舉辦啟航儀式，目前有北部28所大學參與。（記者鄭淑婷攝）

「桃園市高中攜手大學共創教育合作線上平台」23日在市立武陵高中舉辦啟航儀式，邀請參與的高中、大學共同見證。（記者鄭淑婷攝）

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