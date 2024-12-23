通緝男上班尖峰時段桃市街頭飛車躲警 滑入稻田落網

王男在上班上課尖峰時段，無視學童及民眾安全，在街頭飛車竄逃，有路人險些被撞。（記者鄭淑婷翻攝）

2024/12/23 15:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕50歲王姓男子因案被發布通緝，今（23）天上午7點52分，他駕車行經桃園市桃園區遇警攔查，不顧危險在鬧區飛車逃竄，無視正要上學的學童安全，更有路人遇過馬路險些遭撞，王男最後不慎滑入稻田落網，被趕抵的員警拖下車制伏，訊後依法解送歸案。

警方表示，桃園警分局青溪派出所員警林秉謙及李侑錡當時巡經桃園區新埔六街，發現王男駕駛的自小客懸掛號牌與車身不符，攔查時王男假意配合，趁員警下車時加速逃逸，沿途不斷逆向行駛、闖紅燈，過程中為規避員警攔截，一度刻意在路口假裝轉彎再直行，正逢上班、上學時段，王男行為嚴重危害民眾及學童安全。

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員警尾隨在王男後方並通報攔截圍捕，有熱心民眾見街頭警匪追逐，朝王男車輛扔擲物品協助阻攔，王男最後逃入富國路窄巷閃避前車時，後輪不慎滑入稻田、前輪懸空，員警趁機將王男拖下車制伏，員警怒斥其誇張行為危害民眾及學童安全，王男則是頻頻道歉。

王男在上班上課尖峰時段，無視學童及民眾安全，在街頭飛車竄逃，有路人險些被撞。（記者鄭淑婷翻攝）

王男在逃逸過程，車子後保險桿撞斷。（記者鄭淑婷翻攝）

王男懸掛的號牌與車身不符，警方欲攔查時他加速逃逸。（記者鄭淑婷翻攝）

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