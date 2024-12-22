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    年收入400萬！女經理人逾不惑之年 卻因「1條件」找對象屢碰壁

    結個婚大不易！社工感嘆女經理人年收入400萬，因自己和聯誼對方各自條件屢碰壁，圖非新聞人物。（記者李容萍攝）

    結個婚大不易！社工感嘆女經理人年收入400萬，因自己和聯誼對方各自條件屢碰壁，圖非新聞人物。（記者李容萍攝）

    2024/12/22 23:12

    〔記者李容萍／桃園報導〕「男人有錢」在婚友市場可算是優勢之一。「女人有錢」，只因為過了最佳生育期，就算早年凍卵，也不易被男生青睞。桃園市中壢區美滿服務中心就分享，一名取得國外知名大學碩士，擔任國內一家知名連鎖企業北區經理人，身高168，標準身材的女經理人，年收入超過400萬元，看來讓人羨慕，可惜年過43，卻仍然苦尋不到Mr.Right。

    這位打扮入時的女經理人告訴社工，她念國中時就有許多追求者，直到高中仍是抱著讀書與升學第一，考上國立大學時，學長學弟也緊追不放，她努力參與社團及課外當家教賺生活費，根本沒想到感情問題，直到研究所畢業，總認為自己還年輕，應該以工作穩定為優先，考進知名企業總部後沒日沒夜投入工作。

    直到5年前，女經理人年近不惑之年前，忽然想到自己的婚姻大事，因而也接受客戶、同學、親友甚至同行的介紹，雖然有不少優質男生，但有的收入不如自己，有的外表不是自己想要的，有些則是談吐欠佳，甚至學歷不如自己，認為不可能降格以求；直到去年在某女客戶建議下，報名「個別一對一」聯誼，開出男生年收入400萬元以上，有單獨住處（不跟男方父母同住），兩人談得來等條件。

    女經理人首位聯誼對象是科技公司副總，男方也有自己兩千多萬房子，合乎女經理人不與男方父母同住需求，但男方卻認為女經理人開出「不跟男方父母同住」是犯了孝順的大忌，最後沒接受女方。

    接著是46歲的工程公司老闆，身高180，月入將近40萬元的工程老闆對女經理人外表、見解、個性均給於高分，但男方考量是家中獨子擔心女生年紀大，雖有「凍卵」也不一定沒風險，擔心不容易有下一代，交往不久就分手。另外，也有男生認為女經理人年收入400萬元以上，一定是「無法一手掌握的女人」，因而打退堂鼓。

    社工為此建議女經理人考慮接受條件不錯的「第二春」男生，女經理人認為可以，但希望「第二春」男生沒有小孩。

    社工強調，不婚、晚育是台灣日漸普遍的現象，男性尤然！最近國內晚婚的男女不少，如果男生堅持要生孩子，高齡的女生會比較辛苦，但所謂事在人為，只要再用心一些，再辛苦的事總會解決，只是在男女平權的現在，以女經理人為例，生育能力在男女婚姻選擇仍是有些落差，值得未婚男女深思。

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