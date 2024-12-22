媽祖也愛這一味！白沙屯「粉紅超跑」加持大溪豆干節

白沙屯「粉紅超跑」加持大溪豆干節。（桃市觀旅局提供）

2024/12/22 22:54

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市「大溪豆干節」豆樂風格市集今（22）日邁入第2天，白沙屯拱天宮被譽為「粉紅超跑」的媽祖鑾駕，今日上午突然出現至會場繞巡，更停駕於沖繩石垣島觀光攤位及活動舞台，日本團體「Ami & baba桑」 也在現場演唱由日本曲改編的「花心」，以虔誠的歌聲向媽祖娘娘表達敬意，全場遊客和媽祖信眾驚喜不已，個個手機拍不停。

其實，粉紅超跑的「粉紅」是指媽祖鑾轎上方的粉紅色遮雨布；「超跑」則是因為進香行進速度敏捷，因此產生了「粉紅超跑」一詞，後來的香燈腳都稱白沙屯媽祖鑾轎為「粉紅超跑」。

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「大溪豆干節」豆樂風格市集第2天下午安排香蕉哥哥跟蔓越莓姐姐來到現場帶動跳，跟有獎徵答，告訴大小朋友來大溪一定要吃好的豆干，隨後的Swing Dance Taiwan舞團更直接到台下邀請大家隨著大溪女兒鳳飛飛的音樂一起翩翩起舞，感受美好時光。

市集內有眾多大溪在地豆干與全台特色蔬食店家設攤，金色三麥更結合大溪豆干推出「限定黑豆干堡」，還有知初 Root Kitchen推出「嫩豆腐旦沙拉創意可頌」，日本沖繩石垣島觀光代表團也帶來沖繩ゆし豆腐料理，讓遊客體驗不同風味的豆腐料理。

此外，現場另有傳統豆腐乳製作、香牌DIY及童趣陀螺彩繪等互動手作體驗，讓民眾透過親身參與更直觀地感受到大溪文化的魅力，還有遊客遠從板橋騎乘YouBike前來，只為了支持大溪豆干節；在地老店吉美香豆皮店更提供免費試吃，吸引民眾排隊品嚐最道地的大溪味，包括吉美香、黃日香、萬里香、大房等豆干業者肯定這次活動吸引非常多在地及外縣市遊客參與，對於推動大溪豆干品牌印象有很大的幫助。

市府觀光旅遊局表示，大溪豆干節系列活動，即日起到明年3月20日前到大溪合作店家參與探店雙軌集章活動，可以「打卡抽禮卷、消費抽機票」！

桃園市「大溪豆干節」豆樂風格市集第2天活動。（桃市觀旅局提供）

桃園市「大溪豆干節」豆樂風格市集第2天活動。（桃市觀旅局提供）

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