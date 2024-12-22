大溪老街登全國熱門老街第3！桃園市府歸功「玩出不一樣的味道」

天氣冷颼颼，桃園市大溪老街人氣不減，這回抱走全國熱門老街第3名。（記者李容萍攝）

2024/12/22 22:50

〔記者李容萍／桃園報導〕台灣各縣市都有著名老街，除了逛街、吃美食，也融合當地文化特色，交通部觀光署最新統計，今年1到10月全國熱門老街遊逛人數，桃園大溪老街以523萬人次造訪抱走第3名，僅次於彰化鹿港老街、高雄旗山老街，大溪老街旅遊在Google評價達到4星級；這兩天氣溫冷颼颼，大溪老街人氣不減，老城區的店家、居民得知這回抱走全國熱門老街第3名，相當振奮。

桃園市政府觀光旅遊局長周柏吟今（22）日表示，市府今年在大溪老街今年做了許多活動與大溪景點串聯，以大溪老街當做周邊中心，做為「大龍門觀光」節點，重新把老街老品牌注入新作法，像是「大溪豆干節」，不再只是單一豆腐公會活動，而是引進日本沖繩石垣島特色，結合不同文化、融入在地鳳飛飛元素及親子家庭元素，讓大溪全境動起來，吸引遊客來此「玩出不一樣的味道」。

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大溪區長徐景揚表示，大溪是桃園最早發展的地方，透過大漢溪小帆船行駛淡水河，與中國貿易興盛，造就許多商號與商賈。日治大正時代流行巴洛克建築風格，和平路、中山路等老街各商號融合巴洛克式繁飾主義和閩南傳統裝飾圖案，包括希臘山頭、羅馬柱子和中式的魚、蝙蝠等祈求吉慶的圖案混合，形成一種大溪專有的特色。

在地文史工作者黃建義也分析，大溪老街週邊有大溪橋、李騰芳古宅、多家寺廟、武德殿文化古蹟和月眉濕地、山豬湖和多家休閒農場，近年還添了許多新興氣象，新奇有趣的文創小舖、新舊融合的老屋咖啡廳、洋溢著古典與現代風華的大溪木藝生態博物館群等不定期舉辦各式活動，可以說是「滿城精彩」，待遊客們一一發掘，在地傳統的古早味小吃，像是大溪豆干、月光餅、花生糖、豆花、碗粿、湯圓等也都是遊大溪不容錯過的台灣道地美食，讓遊客喜歡來大溪一遊再遊。

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