2025台灣燈會在桃園市集攤位招募314攤 即起至27日受理報名

「2016台灣燈會」在高鐵桃園站前廣場舉行的盛況。（資料照，記者李容萍攝）

2024/12/22 18:08

〔記者李容萍／桃園報導〕睽違9年，「2025台灣燈會」明年2月12至23日重返高鐵桃園站前廣場舉行，為提供造訪遊客優質餐飲服務，桃園市政府經濟發展局以「多元文化」為主題，在「主燈展演場（機場捷運A18展區）」及「光的遊戲場（機場捷運A19展區）」2大展區，展區周邊皆設有美食市集，邀集桃園在地特色攤商參與，即日起開始招募，預計美食市集149攤、主題市集165攤，各有20攤備取，燈會期間預估有上千萬遊客賞燈，將為美食市集創造無限商機。

經發局日前在「桃園北區客家會館」舉辦招商說明會，向有意願參與進駐的攤商或店家業者說明活動目的、甄選規則及相關攤商管理辦法，以招募各特色美食等攤商及店家朋友進駐。

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經發局市場科長廖振宏指出，美食市集在高鐵站前西路平面停車場（青園路與高鐵站前西路一段路口），營運時間從明年2月12至23日共12天，預計招商149攤；主題市集在亞洲矽谷物聯網（IOT）展廳旁西側空地及桃園會展中心旁文康路上，配合「光的遊戲場」試營運，營運時間從明年2月7日至23日止共17天，預計招募165攤。

廖振宏說，2市集都是平日下午2時至晚上10時，假日上午10時至晚上10時，攤位日租金從8000至1萬元，都預計備取20攤，經市府相關局處召開審查會，明年1月15日公布確定錄取名單。

相關招商簡章及報名表可至「桃園市政府經濟發展局／訊息公告／最新消息」網頁查詢，歡迎桃園在地特色美食、攤商、店家於本月27日晚上12時前報名參與，讓參觀「2025台灣燈會」的遊客能夠在參觀精彩光影盛會同時，也能夠盡情享受桃園美食市集匯聚的多元美味盛宴。

「2016台灣燈會」在高鐵桃園站前廣場舉行的人潮盛況。（資料照，記者李容萍攝）

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