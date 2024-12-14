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    首頁　>　桃園市

    機車改裝未認證排氣管元旦起開罰 噪音擾民桃市最重罰3萬

    機車改裝未認證排氣管，明年起將開罰。（警方提供）

    機車改裝未認證排氣管，明年起將開罰。（警方提供）

    2024/12/14 10:28

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕明年1月1日起，機車車主安裝未認證排氣管，將依「道路交通管理處罰條例」被處以900元到1800元罰鍰，桃園市政府警察局交通警察大隊長李維振說，為了減少噪音擾民，桃市府更已公告「使用中機動車輛於本市各類噪音管制區內，全日不得有使用未經主管機關噪音審（檢）驗合格排氣管致妨害他人生活環境安寧之行為」，否則將可處3000元以上、3萬元以下罰鍰。

    交通部已完成「道路交通安全規則」修訂，明年1月1日起，改裝排氣管將納入機車定期檢驗範圍，機車排氣管改裝必須登錄、噪音檢測須符合管制標準，目前仍為緩衝期，警方呼籲曾改裝排氣管的機車車主，應盡速完成申請排氣管認證，桃市府環保局審核後，會將提供車主免費兩次的預約檢驗，避免車主違規上路而挨罰。

    桃市府去年9月間，已依據噪音管制法第8條，公告「使用中機動車輛於本市各類噪音管制區內，全日不得有使用未經主管機關噪音審（檢）驗合格排氣管致妨害他人生活環境安寧之行為」，李維振說，凡在桃市境內全天候不分時段，被查獲車輛上路卻使用未經認證排氣管，而被稽查或檢舉妨害安寧，將會被警方告發，最重可處3萬元罰鍰，拒不改善者還能按次處罰。

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