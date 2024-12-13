曾淑勤、鍾肇政同框合唱魯冰花 中原大學結合AI、5G跨時空致敬

中原大學結合AI人工智慧與5G技術，讓鍾肇政大師與金曲歌后曾淑勤（左）同框合唱《魯冰花》。（中原大學提供）

2024/12/13 23:50

〔記者黃政嘉／桃園報導〕今年適逢台灣文學家鍾肇政百歲冥誕，經典名著《魯冰花》電影主題曲深植人心，中原大學在教育部「人文社會產業創新鏈結計畫」支持下，今天 舉辦全台首創「客家文學經典魯冰花電影主題曲AI音樂單曲MV及音感作畫」發表會，結合現代科技跨時空向鍾致敬，金曲歌后曾淑勤與鍾肇政大師「同台」共演，讓她感到無比榮幸與感動。

發表會結合AI人工智慧與5G技術，讓鍾肇政的聲音再度響起，以浮空投影形式讓大師鍾肇政「現身」舞台，與金曲歌后曾淑勤同框合唱《魯冰花》主題曲。更首創AI假人樂團與真人弦樂團共演，透過5G連線，讓台北、桃園、台南3地同步感受文化與科技交織的美學「創藝」。

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主辦活動的中原大學通識教育中心副教授陳雅湞說，發表會是國內首見人工智能（AI）與第5代移動通信（5G）結合的音樂、文學、影視、電機、資工跨域盛事。團隊成員除中原大學通識中心、藝術中心及全球客家與多元文化中心，還包括中央研究院資訊所、成功大學資工系、元智大學電機系、陽明交大電機系，以及忘言科技、長問科技等各界參與，現場演出的曼哈頓室內樂集，是由中原大學通識中心副教授簡山根與編曲大師戴維雄合力創作。

現場也設置多層次的互動體驗區，讓觀眾親耳聆聽鍾肇政大師的「聲音」，欣賞AI創作的《魯冰花》MV與音感作畫，金馬獎終身成就獎得主陳坤厚、金鐘獎最佳女配角楊潔玫、名演員徐樂眉都到場，同時在桃園市文化局、客家事務局支持下，內壢高中、育達中學、千千幼兒園及中原師生也熱情參與。

籌辦期間，陳雅湞偕同桃園在地國際金獎畫家張瑞頻，拜訪鍾肇政之子鍾延威，鍾延威提到，父親一生筆耕不輟，以簡樸為樂，未曾奢談科技發展，但若見今日AI之妙用，或會莞爾一笑。

中原大學指出，鍾肇政再唱《魯冰花》，不僅是科技跨越時空盛舉，也承載著文化傳承與感念之情，活動展現科技與文學的創新融合，更承載了對鍾肇政的深切追思，中原大學盼未來持續透過跨領域合作，開創更多科技與人文融合的機會，讓傳統文化在數位時代中綻放新光芒。

國際金獎畫家張瑞頻（右）現場音感作畫。（中原大學提供）

中原大學通識中心副教授陳雅湞（左三）與藝文圈重量級代表合影。（中原大學提供）

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