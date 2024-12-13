倒垃圾竟要實名登記 平鎮資源循環園區：管理考量

桃園市環管處指出，為避免平鎮區資源循環園區人員出入無法掌控，入園丟垃圾需登記姓名及電話，也避免廢棄物混雜進入。（記者黃政嘉攝）

2024/12/13 22:54

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市平鎮區中隊清潔隊進駐的「平鎮區資源循環園區」上月底剛揭碑，園區開放定點丟垃圾，市議員黃敬平接到投訴，園區要求登記姓名、手機號碼才能丟垃圾，市府環境管理處說，這是為了園區管理考量。

民眾丟垃圾，需走到園區停車場垃圾車丟置，環管處長張書豪說，園區是封閉式行政園區辦公大樓，外面有耶誕節應景布置，吸引民眾拍照，部分的人會跑進辦公室或垃圾車行駛的工區，為避免人員出入無法掌控，因此入園需登記姓名及電話；二來避免非家戶垃圾廢棄物混雜進來，萬一發生，還有資料可以追查。會再加強隊員教育與增加對民眾的說明，避免誤解，至於丟垃圾動線，為安全考量，會勸導民眾不要跑到工區、辦公室裡。

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張書豪說，園區也想過把垃圾車停在園區外，讓民眾定點丟垃圾，不過周圍路幅狹小，垃圾車型較大，恐怕影響交通；剛換定點丟垃圾的位置，民眾可能有些不適應，為盡量便民，倒垃圾時，機車、汽車也能暫停園區停車場。

黃敬平說，市民出入市府大樓也沒登記管制，反而進入園區丟垃圾卻需登記管制，原本定點丟垃圾的便民美意打了折扣，況且園區內也有監視錄影，應減少民眾大老遠到園區丟垃圾，卻還要登記的擾民手續。

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