桃園中壢「大同商圈」入口意象年久失修 重建卡在畸零地產權

桃園市中壢區「大同商圈」入口意象設立至今已13年，年久失修，燈具老舊。（記者黃政嘉攝）

2024/12/13 20:23

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市中壢區延平路與大同路交叉口處的「大同商圈」入口意象，從2011年設立至今已13年，年久失修，燈具老舊，磁磚剝落嚴重，下方常遭民眾堆積私人物品，在地民眾也苦於大同路門面老舊有礙形象。市議員魏筠與區公所日前會勘，討論重建改造可能，礙於畸零地產權複雜，整合重建同意難度高，公所預計明年1月先修繕燈柱。

興南里長葉青旺表示，「大同商圈」入口意象是5叉路口的重要門面，晚上「大同商圈」燈柱東亮一塊、西輛一塊的，時常有人亂丟瓶罐、垃圾、廢棄桌椅，因此希望公所能夠改造，除了修繕燈柱，「大同商圈」4字建議改成「歡迎來中壢」，較有親切感。

請繼續往下閱讀...

魏筠說，據公所指出，「大同商圈」入口意象是改制前的中壢市長葉步樑設立，魯明哲題字，當初立意是想成立商圈振興地區，不過後來商圈協會沒有組成，這塊小三角畸零地是私有地，很多人持有，產權很亂，原先同意的人，現可能已過世，或是經好幾代，移居國外等等，通知上有困難，不太可能一一徵求大家同意；晚上燈柱常常只亮中間一塊或下面一塊，非常不美觀，從縱貫線道路進入中壢市區，就是一個明顯的入口意象路標，如果沒弄好，是非常可惜的。

魏筠說，自己算是大同商圈跟中平路口的冰店養大的小孩，以前相當繁榮，長大後，鐵路地下化工程造成交通黑暗期很久，再加上中壢的商圈一直轉移，包SOGO、青埔等等，大同商圈就變得很沒落，也許慢慢過十幾年後，對年輕人來說，這裡就是超級老街了，若想重新活絡起來，改造入口意象也是可以討論的地方。

公所農經課長張晏豪說明，大同商圈已是在地的約定俗成講法，講到大同商圈，大家就知道在那邊，因此希望保留燈柱原字，貿然改字不大適合，會勘後，會對意象燈柱做例行性維護，礙於經費關係，預計明年1月份進行燈柱修繕。

桃園市議員魏筠與中壢區公所日前會勘大同商圈入口意象，公所預計明年1月先修繕燈柱。（桃園市議員魏筠提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法