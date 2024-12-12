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    桃園下水道「就是要你管」 填問卷送禮券再抽機票、iPhone 16

    桃園市政府水務局舉辦「就是要你管」填問卷抽獎活動。（擷取自活動網站）

    桃園市政府水務局舉辦「就是要你管」填問卷抽獎活動。（擷取自活動網站）

    2024/12/12 19:22

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府近年來積極建設污水下水道，即日起舉辦「就是要你管」問卷活動，明年年底前線上填問卷前5000名可獲得50元超商禮券，還可參加抽獎，獎品有機票、手機。

    水務局長劉振宇說，只要是桃園市內門牌之房屋所有權人或其直系親屬就可以填寫問卷，未來會依問卷填寫累積的數，提供不同的抽獎機會，其中每累積5000份，就抽出450份面額500元全家超商紙本禮卷，抽中禮券者還可以繼續抽機票及iPhone。

    累積達1萬份抽出沖繩來回機票1組、2萬份抽出沖繩來回機票2組、3萬份抽出釜山來回機票3組、4萬份抽出大阪來回機票3組、5萬份則抽出東京來回機票3組及2支iPhone 16 256GB手機。

    劉振宇說，截至10月底，桃園市污水下水道用戶接管戶數已突破24萬戶成長8倍，在用戶接管工程成長同時，也希望藉由問卷調查來了解民眾需求及意見，進而改善污水下水道施工相關流程，以符合民眾的期待，讓污水下水道系統的推動更加順利。

    活動網址：https://www.wrbtycg.tw/win/
    填寫問卷：https://www.surveycake.com/s/lgYkx

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