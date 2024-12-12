八德茄苳段百戶社宅規劃設計決標 鄰近桃醫、火車站位置佳

八德區茄苳段社會住宅完成設計監造標招標，為八德第四處社宅，基地鄰部立桃園醫院，基地面積五二八坪，初步規劃一百戶，為八德第四處社宅基地。（住宅處提供）

2024/12/12 18:55

〔記者謝武雄／桃園報導〕八德區茄苳段社會住宅設計監造標，於上月底決標，為八德第4處社宅，基地鄰部立桃園醫院，基地面積528坪，初步規劃地上12層，地下2層，分別興建1房型50戶、2房型30戶、3房型20戶共100戶，預計2030年完工，屆時市民活動中心、公托中心都將進駐，提供更完善生活機能。

住宅發展處長邱英哲說，明茄苳段社宅基地為乙種工業區變更住宅區所捐贈的建築用地，鄰側就是公園用地，鄰近衛福部桃園醫院、永豐高中、新興高中、郵局及永豐路商圈，除了有公車停靠站之外，距未來的鐵路地下化新增桃園醫院站也只有500公尺距離，生活及交通機能均非常便利。

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邱英哲說，茄苳段社宅設計採建築能效1+標章、智慧建築、無障礙住宅，並導入BIM系統進行工程管理，工法上採用整體式衛浴、同層排氣排水，以提升居住品質及延長建築物壽命，茄苳段社宅完工後，八德地區的社會住宅總數量累計將近1400戶。

邱英哲表示，今年共有6處社宅基地開工，可提供1376戶，12月還在進行中壢區大江購物中心旁社宅的規劃設計案招標，預計明年規劃啟動10案，預計至2030年累計完工社宅達35處，可提供1萬戶社宅。

八德區茄苳段社會住宅完成設計監造標招標，為八德第四處社宅，基地鄰部立桃園醫院，基地面積五二八坪，初步規劃一百戶，為八德第四處社宅基地。（住宅處提供）

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