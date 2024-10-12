聲援柯文哲桃園場 館長喊：台灣要有第三政黨才有希望

台灣民眾黨在桃園青溪公園舉辦「為司法公義站出來」晚會，館長陳之漢出席力挺。（記者謝武雄攝）

2024/10/12 22:31

〔記者謝武雄／桃園報導〕台灣民眾黨今晚在桃園青溪公園舉辦「為司法公義站出來」晚會，與會者高舉「為司法公義站出來」、「綠色恐怖、政治辦案」、「媒體造謠」等標語，力挺前主席柯文哲的清白。館長陳之漢認為，台灣要有第三政黨才有希望，看到民進黨押人取供的手法，他更堅決相信柯文哲是無辜的。

館長陳之漢說，今年立法院會期表現最好的就是民眾黨，而看到柯文哲因為被押人取供，現在人在土城看守所，相信所有朋友都相當難過，大家從頭到尾看著，非常了解，尤其是執政黨完全掌握媒體，今天舉辦什麼，明天晚上政論節目就會罵什麼，大家可以看一下。

他說，這輩子認識這麼多政治人物，柯文哲這個人最難相處，「吃飯5分鐘」，最近政論節目說，柯文哲很鹹濕，吃飯5分鐘因為他很趕，趕著去special，原來願意拿錢說謊話就可以當名嘴，很多人說館長還在騙錢，但他要騙錢就加入民進黨。

館長說，民進黨讓大家認識台灣奇蹟，民進黨說居住正義，房子越來越貴，民進黨說司法改革，越改越爛，還殺人免死，民進黨說要打詐，越打詐越多，所以這樣的國家，一定要有第三個政黨，他堅決相信柯文哲無罪。

「為司法公義站出來」桃園場晚上6點在青溪公園舉行，現場共聚集千名小草到場，支持者拿著柯文哲已經被壓38天及各式的牌子力挺柯文哲。立委吳春城、前立委蔡壁如都到場痛批司法不公。前民進黨立委許國泰也到場聲援，怒批民進黨押人取供的方式，比起30年前得國民黨還厲害，他說，台灣不能再走回頭路，他雖然不喜歡柯文哲，但還是要站出來。最後的壓軸則是館長陳之漢及民眾黨立院黨團總召黃國昌帶領小草們大合唱應援曲「穩穩地走」。

台灣民眾黨在桃園青溪公園舉辦「為司法公義站出來」活動，吸引不少支持者到場。（記者謝武雄攝）

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