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八德楓樹腳公園完工一拖再拖 16米高長頸鹿遊具迷航變「迷鹿」

楓樹腳公園長頸鹿遊具高達16公尺，是最具特色項目，示意圖。（桃園市政府提供）

楓樹腳公園長頸鹿遊具高達16公尺，是最具特色項目，示意圖。（桃園市政府提供）

2024/10/12 20:25

〔記者謝武雄／桃園報導〕前桃園市長鄭文燦任內推動一區一旗艦型公園計畫，八德選定楓樹腳公園，市府投入6500萬元預算，以「燦爛的童年時光」為主題改造，高達16公尺的「長頸鹿遊具」是矚目焦點，但工程2022年4月開工，預計當年底完工，卻至今未完工，原來是受長頸鹿遊具進口拖延；議員朱珍瑤、段樹文譏諷，長頸鹿在海上「迷鹿」了！

工務局說，公園動工後發現地下埋有家電碎料、單車內胎等民生垃圾，清理垃圾就花了1年多時間，土地是軍方無償撥用，最後協商由市府負擔清運費用，興建費用也由8千萬元增到1.1億元。

工務局說明，長頸鹿遊具經承商回報，預計10月底到基隆港，先前延後原因包括颱風天候因素，公園接收前長頸鹿遊具會先試挖，確保公園土地乾淨。

市議員呂林小鳳說，楓樹腳公園完工日期已更改4次，分別是2022年底、2023年10月、今年6月及今年10月，如果月底還是沒辦法啟用，等於跳票了4次，費用也由最初6500萬元暴增到1.1億元，請市府追究相關單位責任。

朱珍瑤、段樹文指出，已經連續問了4個會期，每次工務局回答長頸鹿遊具靠岸和完工時間都不一樣，沒想到長頸鹿在海上「迷航」成為「迷鹿」，實在很無奈，如今公園封閉，附近社區和社團早上有200多人在這裡練舞、打太極拳和其他運動，公園動工後，大家各自想辦法借其他場地很不方便。

楓樹腳公園因為長頸鹿遊具未到港，目前仍然大門深鎖。（記者謝武雄攝）

楓樹腳公園因為長頸鹿遊具未到港，目前仍然大門深鎖。（記者謝武雄攝）

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