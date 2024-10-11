國小師生爬東眼山迷路求助消防 戶外教學秒變難忘回憶

消防救援人員引導迷路國小師生安全下山。（記者黃政嘉翻攝）

2024/10/11 21:15

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市有國小老師今天帶領24名學生到東眼山戶外教學，回程迷路，老師立即撥打119求救，消防人員迅速從志繼山登山口搜尋，1小時內找到迷路師生，安全帶回正確路徑，走出志繼山登山口，成為師生難忘的戶外教學回憶。

桃園市消防局第四大隊復興分隊指出，師生計畫走東眼山自導式步道上山，下山時路線判斷失誤，在往志繼山途中迷路，老師撥打119求救，復興分隊下午3點12分獲報後，小隊長張恩瑋帶領2隊員組成救援小組，從志繼山登山口上山搜尋。

復興分隊說，張恩瑋運用地圖知識和求生技能，指導隊員們尋找地標，藉手機導航規畫路線，下午4點9分成功找到迷路師生，安全帶領他們返回正確路徑，走出志繼山登山口。

老師認為，雖然迷路帶來了挑戰，但是一個難得的學習機會，讓學生們更加珍惜團隊合作的重要性；有學生認為，爬山雖不如預期順利，卻成了他們難以忘懷的回憶。

復興分隊呼籲，從事山域活動時，應隨時注意天氣狀況及體力，留意周圍的地形變化和路標，避免迷路，遇到迷路應冷靜尋找地標，並依據計畫的路線重新定位，或撥打119報案，待在原地等待救援。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法