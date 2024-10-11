桃市榮平路拓寬案停擺 議員李家興想飆罵三字經

榮平路楊梅段工程在前朝裁定先行施工，未料改朝換代又停擺，圖為市議員李家興會勘現場照片。（李家興提供）

2024/10/11 21:01

〔記者謝武雄／桃園報導〕連接平鎮台66線到楊梅區幼獅路二段的榮平路拓寬工程，其中2期楊梅段工程屬於區段徵收區道路，前市長鄭文燦就裁示先行動工也獲地主同意，解決當地塞車問題，未料改朝換代後變成待區徵取得土地後再行施工，市議員、無盟總召李家興獲悉後痛批「官僚、不知民間疾苦」，真想罵三字經。

桃園市議會今由工務局進行工作報告，李家興質詢榮平路拓寬工程時提到，榮平路拓寬工程分2期，第1期平鎮段從台66線左側到復旦路四段，早在2021年完工，第2期楊梅段則納入「變更曁擴大楊梅都市計畫（配合楊梅幼獅工業區擴大第二期）專案通盤檢討案」區徵案，鄭文燦早就裁示，由於道路位於重劃區內，可先行動工，未來地主可以配地或領價，當時所有的地主都同意。

李家興抱怨說，新團隊上任後全案就石沉大海，直到前幾天才接到工務局協調會的電話，氣得他想罵三字經，不是早就定案的案子為何要開協調會；由於局長汪在宙答詢時表示，要取得地主同意書，也讓李家興當場吐槽地主同意書早就交給工務局，隨時可以再提供地主同意書。

而在獲悉工務局根本無意在土地取得前施工，李家興也飆罵，市府團隊根本不想做事，因為榮平路是幼獅工業區二擴的重要聯外道路，重車出入頻繁、塞車情形嚴重，市府明明可以先行動工，卻要等到區徵取得土地，根本就是推諉、不負責任，一副好官我自為之的模樣，市政總質詢時，還會就本案就教市長張善政。

工務局會後回應，榮平路拓寬為12公尺，已納入「變更曁擴大楊梅都市計畫（配合楊梅幼獅工業區擴大第二期）專案通盤檢討案」，目前都發局辦理都市計畫變更送內政部審議階段，後續俟都市計畫核定，由地政局辦理區段徵收取得用地後開闢道路。

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