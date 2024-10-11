八德敦德堂整修預計明年底完工 守護客家文化記憶

八德敦德堂木作屋桁腐蝕嚴重，桃園市政府斥資修復，市長張善政主持開工儀式。（記者謝武雄攝）

2024/10/11 17:40

〔記者謝武雄／桃園報導〕八德區舊名「八塊厝」，相傳是謝、蕭、邱、呂、賴、黃、吳、李等8姓人家開墾築屋而取名，其中，邱、呂是最大姓，而邱家祠堂「八德敦德堂」建於1935年，房屋木作屋桁腐蝕嚴重，市府斥資2274萬元修復，預計明年底竣工，桃園市長張善政今天出席開工儀式說，敦德堂見證先民開墾過程，是地方發展史重要一環。

張善政說，文化局調查發現，敦德堂木作屋桁多處腐朽、白蟻侵蝕，恐危及屋頂結構安全，部分木作是木匠大師葉金萬作品，極具保存價值。完成規劃設計後，向中央爭取補助，文化部核定總修復經費2274萬元，補助1478萬元，修復工程已發包，今天舉行動工典禮，預計明年底前完工，除了維持原祠堂使用，部分區域會開放參觀、定期導覽解說，保存既有實體歷史建物，同時融入教育涵義、文化精神。

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文化局長邱正生說，敦德堂是三合院，建築規模有正身、左右橫屋、前埕、圍牆等，正身是家族祭祀空間，左右橫屋是宗族居住使用，外觀以紅磚牆、內部為土埆牆形式砌築而成，屋頂原構造完整保存剪黏、屋脊、日治時期磚飾、木雕等特色，見證邱姓先民拓墾發展歷史，建築物兼具客家傳統建築及日治時期構造材料特色，2017年11月公告為歷史建築。

敦德堂目前主要奉祀邱氏第10世祖邱道陞公，邱氏族人原為詔安客家人，移台後於清朝乾隆23年（1758）成立道陞公會，公會管理人幾經變遷後，昭和10年（1935）興建道陞公祠，即如今的敦德堂。

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