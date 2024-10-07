桃市YouBike升級2.0「加站不加輛」 有站無車問題恐加劇

桃園市YouBike提前於9月完成升級2.0，預計年底達到517個站點目標。（記者鄭淑婷攝）

2024/10/07 18:56

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市YouBike提前於今年9月1日全面升級為2.0系統，熱門站點尖峰時段經常無車可借，交通局年底要完成增設100站目標，但車輛數卻僅多約300輛，議員憂心有站無車恐成常態；交通局長張新福表示，桃園市YouBike現有1萬0618輛，平均每輛車可服務218人，在六都中僅次於雙北市，預計明年再增加1400輛，服務量能可再提升，現階段將責成微笑單車加強調度，減少有站無車等情況。

升級前桃園市YouBike站點共417站、車輛數1萬0345輛，升級後站點增至491站，年底將達517站，完成今年增設100站目標，而車輛數現有1萬0618輛，其中，2.0一般車9019輛、2.0E電輔車1599輛，車輛數較升級前增加273輛。

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交通局今（7日）於市議會進行工作報告，議員謝美英表示，桃園市YouBike升級進度超前值得肯定，但2.0卻是「加站不加輛」，今年多了100個站點，車輛卻只多約300輛，交通局只能將各站點車輛數減少，有如「點兵兵不少，各個都受傷」，若無因應措施且明年還要持續增加站點，有站無車情況可能越演越烈。

議員錢龍表示，升級2.0後許多站點車輛數大幅減少，其中一個因素是周轉率低所致，車輛被調配到其他場站，但交通局不應只考量周轉率，特別是學校周邊或偏鄉交通較不便處，車輛減少連帶影響居民通行。

張新福表示，YouBike最擔心有站無車借、有車無柱還2大問題，透過增設站點可先解決有車無柱還的情況，且2.0站點規模相較1.0小，2.0最小規模15個車柱，1.0則有32個車柱；預計明年再增加1400輛，逐年、逐步增加車輛數，現階段除責成微笑單車加強調度，亦會持續檢討站點數、車輛數及車柱數的最適配置。

議員劉仁照、魏筠、李宗豪認為，相較於台北市1469站、台中1410站、高雄1378站、新北1355站、台南500站，桃園市YouBike場站數雖有增加，在六都排名仍墊底；張新福表示，桃園YouBike場站年底會達517站，明年預計新增100站，站位總數將達617站，預計2028年達到750站目標，但Youbike的便利性並非看場站數，而是要以服務量能為主，桃園市目前每輛車可服務218人，在六都中僅次於雙北。

此外，YouBike升級也面臨1.0車輛何去何從問題，謝美英質詢指出，1.0每輛車至少1萬3000元，退場的上萬輛車，經交通局盤點逾半直接報廢，堪用的5000多輛，計畫捐贈給各單位，但統計出來需求僅274輛，退場車苦無去處；交通局表示，4年內且堪用約有1000多輛，會持續媒合學校、農場等單位。

桃園市YouBike提前於9月完成升級2.0，預計年底達到517個站點目標。（記者鄭淑婷攝）

桃園市YouBike全面升級2.0，1.0自行車已退場。（資料照，記者鄭淑婷攝）

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