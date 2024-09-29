山陀兒逼近！石門水庫小量調節放水 預留滯洪空間

石門水庫蓄水接近滿庫，北水分署採小量調節放水，以預留滯洪空間。（記者李容萍攝）

2024/09/29 18:49

〔記者李容萍／桃園報導〕颱風山陀兒龜速接近台灣，中央氣象署今（29）日上午發布海上警報，桃園市石門水庫截至今晚6點，大壩水位244.16公尺（滿水位246公尺）、蓄水量1億9808萬噸、蓄水率96.5％，仍近滿庫，水利署北區水資源分署除檢視各項防汛準備工作全面到位，從27日起進行小量調節性放水，先預留滯洪空間，後續將依實際雨量與入流量進行排洪操作，期盼在確保防洪安全下執行水庫操作策略，兼顧颱風後各類用水供應穩定。

北區分署表示，因應山陀兒颱風來襲，石門水庫除滿足供應公共給水、農業供水約200萬噸，以及持續發電，石門水庫集水區今有小量降雨、累積雨量約3.7mm，目前入流量每秒24.88立方公尺，出水量每秒31.04立方公尺。

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北水分署也說明，石門水庫以供水穩定為主要操作目標，發電是附帶效益，石門水庫的後池，長期以來可供蓄存發電餘水，作為桃園大圳及台水公司第二原水抽水站取水使用，是依用水需求決定放水量，再透過電廠壓力鋼管發電放水至後池，作為北桃園地區各類用水供應使用。

此外，石門電廠機組為台電公司供電系統的調度設施，發電主要為日夜轉換過程輔助供電系統穩定，與台電公司合作發電，除讓水資源多重效益發揮外，也增加提供無污染能源。

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