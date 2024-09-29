山陀兒颱風來襲 東眼山、拉拉山等森林遊樂區10/1起預警性休園

因應山陀兒颱風來襲，拉拉山國家森林遊樂區10月1日起預警性休園。（記者李容萍攝）

2024/09/29 18:20

〔記者李容萍／桃園報導〕依據中央氣象署即時預報資料，山陀兒颱風將於9月30日發布陸上颱風警報，並於10月1日、2日影響台灣最為顯著，林業及自然保育署新竹分署考量山區天候、聯外道路狀況及遊客旅遊安全，自10月1日上午8時起，轄屬內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山及觀霧國家森林遊樂區預警性休園、烏來台車預警性停駛，所屬自然步道一併暫停開放。

另外，九九山莊前已同步配合雪霸國家公園生態保護區停止入園，暫停住宿開放。如倘園區坐落縣市提前經氣象署發布為陸上颱風警戒範圍區，則立即休園。

各園區開園狀態，將視中央氣象署預估颱風影響天數及颱風警報解除後，災害勘查及環境整備情形，滾動式調整，另行發布於台灣山林悠遊網。

此外，新竹分署提醒民眾，為維護自身安全，颱風期間請避免進行山區活動。有關國家森林遊樂區最新開、休園情形及步道開放訊息，將即時公告於台灣山林悠遊網及九九山莊申請網站，若有任何訊息通報或旅遊問題，敬請電洽各國家森林遊樂區或林業保育署新竹分署查詢。

因應山陀兒颱風來襲，拉拉山國家森林遊樂區10月1日起預警性休園。（記者李容萍攝）

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