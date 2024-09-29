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首頁　>　桃園市

外送員一招助警攔截 警網制伏瘋狂駕駛

38歲楊姓男子因駕駛的車輛與車牌不符，遇警攔查他高速逃逸，熱心外送員見狀協助員警攔人，警方順利逮捕楊男。（記者鄭淑婷翻攝）

38歲楊姓男子因駕駛的車輛與車牌不符，遇警攔查他高速逃逸，熱心外送員見狀協助員警攔人，警方順利逮捕楊男。（記者鄭淑婷翻攝）

2024/09/29 15:45

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕38歲楊姓男子因駕駛的車輛與車牌資料不符，遇警攔查他高速逃逸，一路從桃園市桃園區逃至龜山區，警車欲超截時他倒車要跑，熱心外送員以機車攔阻被撞倒，不過，楊男車輪已遭外送袋卡住，他與車內33歲陳姓友人都被警方制伏，楊男供稱，擔心懸掛不符的車牌及車內友人被通緝曝光才想跑，但其友人並未被通緝，警方訊後依偽造文書、公共危險等罪嫌，將全案移送桃園地檢署偵辦。

警方表示，今（29日）凌晨1點40分左右，桃園警分局青溪派出所警員林瑋恆巡邏時，於桃園區春日路與三民路口發現楊男所駕駛的自小客車，懸掛車牌與車身資料不符，趨前請楊男靠路邊停車並配合盤查，楊男假意配合右轉後卻立即高速逃逸，員警在後尾隨並通報攔截圍捕。

楊男沿路往龜山區方向逃逸，期間任意變換車道、闖紅燈，意圖甩開員警，警網迅速抵達支援，楊男被警車包圍後躲進龜山區忠義路三段巷弄內，見警車超前攔截馬上倒車，外送員蘇先生見狀立即以機車攔阻，楊男將他撞倒後又往前開想繼續逃，卻被外送袋卡住輪胎，員警立即上前將楊男及其陳姓友人拉下車制伏。

經了解，該車是楊男向友人借用，因逾檢被註銷車牌，為避免員警攔查，向另名友人借用車牌，遇到員警攔查，楊男又以為車內陳男已被通緝，擔心案件曝光才立即逃逸，經查2人均未被通緝，全案依公共危險罪嫌移請地檢署偵辦。

38歲楊姓男子因駕駛的車輛與車牌不符，遇警攔查他高速逃逸，熱心外送員見狀協助員警攔人。（記者鄭淑婷翻攝）

38歲楊姓男子因駕駛的車輛與車牌不符，遇警攔查他高速逃逸，熱心外送員見狀協助員警攔人。（記者鄭淑婷翻攝）

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