寵物紀念園區採強鹼藥劑溶屍 新屋居民憂心污染

桃園新屋地區有業者提出水化方式處理寵物遺體，動保處強調會嚴格把關。（記者謝武雄攝）

2024/09/28 18:27

〔記者謝武雄／桃園報導〕全國第一個合法寵物生命紀念園區，年初在桃園市新屋區營業，最近又有業者在新屋區深圳五路向農業部提出興辦事業計畫，業者申請「水化」，是透過強鹼將屍體分解，地方擔心處理後的污水會污染土地，也認為既然是「嫌惡設施」，業者應該要與地方溝通。

新屋籍市議員陳睿生表示，寵物生命紀念園區本來就是嫌惡設施，地方上一直反對設置，只是營運計畫是由中央核定，未來只能要求市府嚴格把關，也要求業者充分和地方溝通，畢竟可以分解動物屍體的化學藥劑，有其一定腐蝕性，如意隨意偷排，對土地污染更嚴重。

動物保護處長王得吉表示，水化是透過氫氧化鈉、氫氧化鉀等強鹼的化學物質，透過高溫、水流方式化將遺體緩慢分解，大約24小時內就可完成，分解後只剩下骨頭及牙齒；與火化不同之處，火化會有空污問題，但水化則有廢水處理問題，水化在國外部分城市屬於合法技術，目前國內尚未普遍，仍以火化為主。

他說，農業部發布「非都市土地申請變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫審查作業要點」規定，由農業部先行審查業者所提營運計畫，目前該水化案件還在農業部審查當中，農業局書審同意後再由地方實質審查。

王得吉說，由於水化過程相當於電子工廠製程中使用強鹼作為原料，對於產生廢水要有完整的處理設備或方式，未來也會由環保局等機關依權責審辦，另外地方對該產業有疑慮，也會要求廠商和地方充分溝通，作為發照條件。

王得吉表示，由於水化處理之業者，其申請所在地之周圍鄰近皆屬一般農業區農牧用地，其農地狀況絕大部分還有種植農作並且有申報農糧署補助，為避免農田破碎性、農地永續性及環境品質等因素，將尊重地方民意，嚴格把關審查，避免造成農地、生態環境遭受破壞。

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