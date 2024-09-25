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桃園成功推展再生水計畫 韓KWWA來台取經

韓國自來水及污水處理協會（KWWA）30多位會員，今專程來台實地考察，桃園北區污水廠再生水系統。（水務局提供）

韓國自來水及污水處理協會（KWWA）30多位會員，今專程來台實地考察，桃園北區污水廠再生水系統。（水務局提供）

2024/09/25 17:32

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園北區BOT污水下水道系統，成功推動再生水計畫，也吸引韓國自來水及污水處理協會（KWWA）30多位會員，今專程來台實地考察，韓方主要是了解台灣企業在促參計畫中先期規劃、財務籌劃、工程設計及管理、履約管理等方面的能力，也希望吸取台灣經驗，作為韓國推展污水下水道工程參考。

水務局長劉振宇表示，桃園BOT污水促參計畫為全國最大污水下水道促參案，運用公私協力（public-private-partnership，通稱PPP）方式興建，其中水資源回收中每日最大處理量為20萬噸污水，用戶接管數達26萬戶，至今已經接管14萬戶。

劉振宇也提到，北區水資中心再生水廠於2024年完工後，目前每日已向南亞塑膠公司及中油公司桃園煉油廠供應1.8萬噸的再生水，後續於114年供應再生水予觀音工業區後，總計預估每日最大供應再生水量可達4萬噸，是台灣北區供應量最大的再生水廠。

韓方專家關注了多項議題，包括促參案中BOT的選擇考量、使用費的收取方式、政府補貼的機制等。我方逐一作出詳盡說明，並表示將持續促進與韓國的合作。

桃園市政府表示，未來將加快推進污水下水道建設，內政部國土署已核定三期擴廠計畫，擴廠完成後，日處理污水量將由原本的10萬噸提升至15萬噸，進一步提升桃園市的環境衛生與民眾生活品質。

韓國自來水及污水處理協會（KWWA）30多位會員，今專程來台實地考察，桃園北區污水廠再生水系統。（水務局提供）

韓國自來水及污水處理協會（KWWA）30多位會員，今專程來台實地考察，桃園北區污水廠再生水系統。（水務局提供）

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