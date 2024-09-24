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    桃園內壢後站馬路補了又壞害「雷殘」 用路人批「越補越大洞」

    桃園內壢後站道路坑洞越補越大洞，還佈滿石塊。（桃市議員謝美英提供）

    桃園內壢後站道路坑洞越補越大洞，還佈滿石塊。（桃市議員謝美英提供）

    2024/09/24 22:46

    〔記者李容萍／桃園報導〕台鐵內壢車站年進出旅客約600萬人次，其中，後站旅客佔了近半數，內壢火車站後站出入旅客人潮、車潮多，民眾發現內壢火車站後站出口，莊敬廣場前、精忠街口同一處坑洞時日已久，經中壢區公所一補再補、補了又補，卻未見改善，連日大雨，坑洞再現、佈滿石塊，造成騎士「雷殘」。中壢區公所今（24）日回應，接獲通報已針對坑洞進行臨時性修補。

    桃園市議員謝美英接獲民眾陳情，指內壢火車站後站出口，莊敬廣場前、精忠街口有一處大坑洞，中壢區公所一補再補，道路仍是崎嶇不平，四處都是大小石頭未見改善，尤其連日大雨，坑洞再現、石塊處處，昨日上午一名機車騎士因為閃避坑洞摔傷濺血，莊敬里長劉邦茂到場協助傷者，並放置交通錐提醒用路人小心。

    謝美英說，連日的午後大雨，考驗中壢區各項洩水工程以及道路品質，精忠街口轉角處鄰近火車站，是通勤熱點，這樣的路面品質讓人搖頭！她認為內壢火車站正進行鐵路地下化工程，日常人流、車流量非常大，地方抱怨路權單位中壢區公所修補道路卻是「越補越大洞」，連日大雨也讓路況更糟，她要求中壢區公所應該檢討一補再補原因，為什麼會越補越大洞？不該再有人因路面坑洞受傷！

    中壢區公所回應，本案已針對坑洞進行臨時性修補，將視天氣狀況以熱料區塊修補，後續進一步評估全路的刨鋪改善。因連日大雨造成路面出現坑洞，請用路人小心駕駛，如遇道路坑洞立即以1999通報，公所將第一時間進行修補。

    桃園內壢後站馬路補了又壞、騎士「雷殘」。（桃市議員謝美英提供）

    桃園內壢後站馬路補了又壞、騎士「雷殘」。（桃市議員謝美英提供）

    桃園內壢後站道路坑洞越補越大洞，市議員謝美英現勘坑洞。（桃市議員謝美英提供）

    桃園內壢後站道路坑洞越補越大洞，市議員謝美英現勘坑洞。（桃市議員謝美英提供）

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