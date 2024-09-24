桃園市成功國小蟬聯12年進軍機器人世界大賽

今年8月於台中舉辦的「2024年WRO國際奧林匹亞機器人暨MARC AI」全國總決賽中，桃園市桃園區成功國小在未來新創家國小組全國29支隊伍中脫穎而出勇奪第1名，將進軍機器人世界大賽。（教育局提供）

2024/09/24 15:31

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區成功國小推動機器人教育有成，今年8月於台中舉辦的「2024年WRO（World Robot Olympiad）國際奧林匹亞機器人暨MARC AI」全國總決賽中，由教練鄭頌穎帶領學生邱琦涵、鄭琬馨、李庭勛所組成的奇幻隊，以「全球暖化下的糧食及食安風暴」為主題，在未來新創家國小組全國29支隊伍中脫穎而出勇奪第1名，將於11月26日至12月5日，代表台灣前往土耳其伊茲米爾比賽，蟬聯12年進軍機器人世界大賽。

鄭頌穎表示，學生從市賽到全國賽參賽過程中，從資料的搜集討論到決定呈現主題、情境佈置、機器結構測試、程式修正調整等等，作品的機器結構更改了數十次之多，不斷地重複修正，過程中難免遇到困難與挫折，縱使如此，也能體認團隊合作的重要性，一起攜手爭取團隊榮譽及為校、為市爭光。

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邱琦涵、鄭琬馨、李庭勛說，此次比賽令他們永生難忘，創作過程學會如何發現問題、思考問題並解決問題，對於機器人組裝設計精進外，也讓寫程式的邏輯思考進步很多。

成功國小校長鄭淑珍表示，校內長期推動機器人教育課程及社團，機器人教育的「玩中學」已成為課堂的夥伴，為學生提供適性、創新及多元的學習模式，自2007年來在全市、全國機器人大賽屢獲佳績，尤其2009年以來已有11年參加WRO國際奧林匹亞世界賽，今年是第12年參賽。

教育局表示，桃園市近年積極推行科學教育科技創造應用，對於學校機器人教育在未來生活及產業上的發展，希望能更有系統的落實與推廣，2004年起已舉辦19年「機器人大賽」，透過比賽觀摩與交流，提升各校學生科技創造力、機器人結構與程式設計能力，同時增進學生多元視野，開發創意並激發挑戰自我的潛能。

今年8月於台中舉辦的「2024年WRO國際奧林匹亞機器人暨MARC AI」全國總決賽中，桃園市桃園區成功國小在未來新創家國小組全國29支隊伍中脫穎而出勇奪第1名，將進軍機器人世界大賽。（教育局提供）

今年8月於台中舉辦的「2024年WRO國際奧林匹亞機器人暨MARC AI」全國總決賽中，桃園市桃園區成功國小在未來新創家國小組全國29支隊伍中脫穎而出勇奪第1名，將進軍機器人世界大賽。（教育局提供）

今年8月於台中舉辦的「2024年WRO國際奧林匹亞機器人暨MARC AI」全國總決賽中，桃園市桃園區成功國小在未來新創家國小組全國29支隊伍中脫穎而出勇奪第1名，將進軍機器人世界大賽。（教育局提供）

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