超車不成！大貨車國道惡意逼車釀事故 國道警祭重罰

大貨車惡意逼車，過程中與小客車發生碰撞釀禍。（記者李容萍翻攝）

2024/09/24 13:58

〔記者李容萍／桃園報導〕一名48歲吳姓男子日前行駛國道1號北向60.6公里中壢路段時，疑似想變換車道超車未能成功，竟開始對前方小客車進行一連串惡意逼車，隨後更是違規行駛內線車道，導致與該小客車發生碰撞，所幸無人受傷。國道警方到場，立即將吳男以違反道路交通管理處罰條例第43條，處6000元以上3萬6000元以下罰鍰，並吊扣該車牌照及駕駛執照。

國道公路警察局第一公路警察大隊今日針對此案說明，被逼車的35歲的余姓男子，是9月14日上午5點57分許，駕駛小客車行駛在國道1號北向60.6公里中壢路段中線車道，48歲吳姓男子駕駛大貨車自後方行駛而來，疑似想變換車道超車未果，開始一連串惡意逼車的行為，過程中並違規行駛內線車道後碰撞到余男車輛肇事，所幸余男有依規定繫上安全帶，現場無人受傷。

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事後，國道警察調閱監視器影像，認為吳男已違反道路交通管理處罰條例第43條1項3款，任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道，將處6000元以上3萬6000元以下罰鍰。另依該條例第43條第4項規定，並吊扣該車牌照6個月，接受道路交通安全講習，因而肇事者，並吊銷其駕駛執照。

警方呼籲，有鑑於惡意逼車往往易造成自身及其他用路人極大危險，國道公路警察局列為加強執法取締項目，並將增派偵防車，不定時巡邏以行車影像蒐證，以遏止惡意逼車違規不法行為。建議用路人若是遇到惡意逼車，不要直接與對方起衝突，可在事後用行車紀錄影像方式，上傳到國道公路警察局的檢舉專區提出檢舉，檢視查證違規屬實，警方將依法處罰。

大貨車惡意逼車，過程中與小客車發生碰撞釀禍。（記者李容萍翻攝）

大貨車惡意逼車，小客車車身被撞毀。（記者李容萍翻攝）

大貨車惡意逼車，過程中碰撞小客車釀禍。（記者李容萍翻攝）

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