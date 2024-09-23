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    首頁　>　桃園市

    桃園高三女「19元泡麵30元賣同學」掀4萬人熱議！學校3點回應

    五花八門的泡麵是很多人的國民美食，桃園市有高中生在校園批貨賣，學校今日介入勸導，建議學生不要過多食用。泡麵示意圖。（記者李容萍攝）

    五花八門的泡麵是很多人的國民美食，桃園市有高中生在校園批貨賣，學校今日介入勸導，建議學生不要過多食用。泡麵示意圖。（記者李容萍攝）

    2024/09/23 23:59

    〔記者李容萍／桃園報導〕上學最困擾的就是在學校吃什麼？桃園市一所高中就有女學生突發奇想，每天都會去連鎖賣場採購一堆泡麵去學校販售，一碗泡麵僅需19元，卻以30元的價格賣出，一碗泡麵就能獲利11元，以賣12碗為例，一天淨賺132元。此貼文經女同學在Threads分享曝光後，吸引近4萬名網友熱議，誇讚該名女學生「很有生意頭腦」，「很棒欸！從小就有賺錢的頭腦，長大會更強」，更有網友建議之後可以提供加價加蛋、加賣筷子。

    不過，該名女學生就讀的高中今日下午表示，經查該個案之學生為外語科三年級學生，因大考即將來臨，晚間留校念書自己帶泡麵到學校，有需要換口味的賣給同學；PO文女學生因為有趣和網路聲量，才自行PO文。

    對此，校方並回應已經加強3點宣教如下：泡麵不要過多食用，會造成營養吸收上的不足；學校是學習環境，應盡量避免金錢交易，避免衍生其他問題；以及正確使用網路及社群媒體。

    事實上，按讚的網友也留言討論，「這是我以前會幹的事，我會帶一桶巧克力粉去學校，說泡一次20元」，也有人留言說「懶的跑福利社，就會跟他買，聰明的妹妹！」

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