桃園雙語中外師培訓營AI登主流 張善政昔聽美軍電台學英文

桃園市長張善政（左）頒感謝狀給雙語課程創新亮點學校之一的平鎮義興國小校長馮立縈（右）。（記者李容萍攝）

2024/09/23 22:55

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府今（23）日在南方莊園渡假飯店舉辦「國小雙語中外師培訓共識營」，今年聚焦SDGs繪本融入及AI科技導入雙語教學，市長張善政蒞會頒發感謝狀予台灣國際人才發展協會理事長陳超明、義興國小校長馮立縈及空中英語教室總經理蔡介士，肯定他們透過產學合作讓第一線的教學人員及校長掌握最新科技與教學策略，培養下一代語言能力，使桃園成為具優勢的國際化城市。

張善政提到，自身英語學習經驗，當時透過收聽「駐台美軍廣播電台（ICRT前身）」學習英文，收穫雖多，但學習過程十分艱辛，若當時也有今日的雙語學習環境，相信定能事半功倍，他強調，桃園為國門之都，承擔國外旅客對台灣的第一印象，桃園變成亞洲最國際化城市，要從下一代語言能力開始著手，過程中希望老師、學校在教學的經驗、方法做到最好。

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雙語課程創新亮點學校之一的義興國小，有3分之1課程做雙語課程，馮立縈說，校方今年承辦共識營，以AI科技為主體，希望精進中外師教學專業智能，讓孩子回到英語是溝通工具、而非學習科目，也要讓老師有足夠量能做好準備，共同推動桃園科技城雙語城市。

陳超明分享近3年來在原鄉復興區施行全英語上課的成果，摒棄傳統學校教育著重「背背背」和句型、文法，原鄉學生1個禮拜平均上1、2個小時，沒上補習班、回家又沒有資源，怎麼學會？

因此陳超明和團隊在復興區10個多個學校採全英語上課，讓學生在教室學會，以聽力和口說居多，並利用原住民耳朵非常好的聲音特性，遊戲課程化、從做中學，且偏鄉採小班教學，學生練習次數更多，教師對於學生能力有個要求標準，至少畢業後學生看到英文字都會唸、會唸就會拼，甚至會唸故事書，敢開口說英語，日後成績就跟著持續進步。

桃園市長張善政（左）頒感謝狀給台灣國際人才發展協會理事長、致理科技大學講座教授陳超明（右）。（記者李容萍攝）

張善政提到，自身英語學習經驗，希望老師、學校在教學的經驗、方法做到最好。（記者李容萍攝）

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