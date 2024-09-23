航空城未搬離民宅淹水！包商挨批便宜行事 又被抓大排埋小涵管

桃園市府航空城工程處今要求包商重新挖掘、加設另支較大口徑水泥涵管，並完成清除上游雜木、卵石。（航空城工程處提供）

2024/09/23 22:00

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市大園區航空城市府一期開發區昨天因強降雨，造成當地海豐坡5、6戶民宅淹水，其中1戶仍有住人、家具泡湯，桃園市議員游吾和前往勘災透過臉書直播直指，淹水原因根本是包商工程便宜行事的人禍，要求市府地政局、航空城工程處及包商應負賠償責任，將於本週四洽談補償事宜；游吾和今天另指出，大園埔心里附近一處約3公尺寬的大排水溝，因工程需要興建便道被截斷，但包商卻只鋪設管徑約60公分的小涵管連通兩端，且水路前端還有大量雜木、卵石，近期可能還有強降雨，恐會造成雨水宣洩不及釀成淹水危機。

市府航空城工程處長李宜儒表示，海豐坡淹水戶位於航空城優先開發區，因拆遷補償爭議尚未搬遷，而該處周遭計畫道路已完成，目前以便道進出，但未處低漥區，此前曾多次遇雨積水，昨天強降雨前在游吾和議員提醒下，包商密切關注並派抽水機進駐，但因雨勢過大仍淹水，事後已協助排除；至於埔心里排水溝水泥涵管過小部分，經議員關切，今天已指派包商重新開挖加鋪一支管徑較大的水泥涵管，同時清除上游雜木與卵石，確保排水順暢。

請繼續往下閱讀...

據了解，淹水民宅位於大園區海豐坡，為航空城計畫產專區範圍，為市府優先開發區，目前僅剩1戶因拆遷補償未談攏而未搬離，市府地政局還在協商，而開發案為趕期程，施工單位先施作已取得所有權土地部分，造成該民宅地勢相對低窪，時常淹水。

游吾和表示，該處民宅住有一名70歲老婦及外籍看護，淹水已非首次，在這波強降雨之前他就聯繫航空城工程處示警，要求督促包商注意可能的淹水情況，但包商卻全無作為，眼睜睜看著淹水發生。他強調，航空城仍有許多保留戶、未搬遷戶及剔除區居民居住，主管單位應保障區內人民生命產財安全，卻沒負起監督責任，遇雨成災，這令人無法接受。

游吾和另指，埔心里還有一處約3米寬排水溝因工程單位施作便道而被截斷，但包商卻僅鋪設一隻只約60公分的水泥涵管，「大溝鋪小管」，且上游處更有雜木、卵石堆積，，這幾天恐還有強降雨，令人憂心造成災情。他說，航空城每個標案都有約2千至3千萬元的臨時排水改善經費，包商卻是如此便宜行事，「良心過得去嗎」？

桃園市大園區海豐坡航空城產專區內一處未搬遷民宅昨天因強降雨而淹水、家具泡湯，桃市議員游吾和前往勘災直指早已示警、包商卻未防範，根本是人禍。（圖取自游吾和臉書）

游吾和今天另指，大園區埔心里一處排水溝被航空城工程單位鋪便道截斷，包商卻便宜行事大排鋪小涵管，上游還有雜木、卵石堆積，恐再造成淹水。（圖取自游吾和臉書）

桃園市府航空城工程處今天要求包商派員清除排水溝內雜木、卵石。（航空城工程處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法